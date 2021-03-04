Верховная Рада не поддержала легализацию оружия в Украине

Законопроект предусматривал внедрение категорий на владение оружием, а также паспорт для каждой единицы оружия.

Верховная Рада провалила законы об обороте оружия в Украине. Документ №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" в первом чтении поддержали 88 народных депутатов. Проект закона №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах" поддержали 74 нардепа.

Предполагается внедрение категорий на владение оружием, а также паспорта для каждой единицы оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

В техническом паспорте будет указываться серийный номер оружия и информацию о собственнике.

Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:

Гражданство Украины

Не иметь медицинских противопоказаний

Не иметь судимости, как погашенной так и снятой

Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.

Для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.

Планируется внедрить также Единый госреестр гражданского оружия, а также курсы по изучению матчасти оружия, правил его обращения и применения.

Ныне в Украине нет отдельного закона, который бы регулировал оборот гражданского оружия. Есть поправка МВД, в которой указано, что легально, а что нет.

Напомним, согласно опросу Инфо Сапиенс, большинство украинцев поддерживают легализацию оружия. При этом в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владения. Министерство внутренних дел Украины выступает за принятие закона об обращении оружия и патронов к нему, но категорически против свободной продажи пистолетов. Также на Фокусе выходила статья о том, как разрешить короткоствол и не навредить обществу.