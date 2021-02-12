"МВД категорически против свободного обращение короткоствольного оружия", - Геращенко

По словам замминистра МВД, Украине не нужны дополнительные смерти полицейских и нарушителей из-за легализации короткостоволов.

Министерство внутренних дел Украины выступает за принятие закона об обращении оружия и патронов к нему, но категорически против свободной продажи пистолетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД передавая слова заместителя министра МВД Антона Геращенко.

На данный момент в Украине в принципе нет закона, который бы регулировал рынок обращения гражданского оружия. Все регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Поэтому в Министерстве выступают за принятие закона, но в то же время короткоствольное оружие должно оставаться под запретом.

"Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины, которую он высказал в петицию на разрешение короткоствольного оружия", — заявил Геращенко.

По его словам, лица, достигшие 21 и 25 лет и там имеют право приобретать оружие. С 21 года каждый, кто не имеет наркотической или алкогольной зависимости, или психических расстройств имеет право купить гладкоствольное ружье. А с 25 лет лица, не имеющие проблем с законом, могут приобрести уже нарезное оружие. По мнению замминистра, этого вполне достаточно для охраны своего жилья.

Антон Геращенко добавил, что в США, где разрешены пистолеты и револьверы, каждый год от рук правоохранителей умирает 800-1000 людей в год. Потому как полицейские часто используют оружие зная, что у правонарушителей также может быть оружие.

По статистике, которую назвал Геращенко, в Украине количество умышленных убийств на 100 тысяч жителей меньше, чем в США:

США — 5 убийств на 100 тысяч

Украина — 4,5

Молдова — 7

Япония — 0,2

Великобритания — 1.

[ + – ]

Напомним, согласно опросу Инфо Сапиенс, большинство украинцев поддерживают легализацию оружия. При этом в конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владения.

Также на Фокусе выходила статья о том, как разрешить короткоствол и не навредить обществу.