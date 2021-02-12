"МВС категорично проти вільного використання короткоствольної зброї", — Геращенко

За словами заступника міністра МВС, Україні не потрібні додаткові смерті поліцейських і порушників через легалізації короткостоволов.

Міністерство внутрішніх справ України виступає за прийняття закону про обіг зброї і патронів до неї, але категорично проти вільного продажу пістолетів. Про це повідомляє прес-служба МВС передаючи слова заступника міністра МВС Антона Геращенко.

Наразі в Україні в принципі немає закону, який би регулював ринок обігу цивільної зброї. Все регулюється тільки наказом міністра внутрішніх справ №622. Тому в Міністерстві виступають за прийняття закону, але водночас короткоствольна зброю має залишатися під забороною.

"Закон потрібен, але ми категорично проти використання короткоствольної зброї. Це і позиція президента України, яку він висловив в петиції на дозвіл короткоствольної зброї", — заявив Геращенко.

За його словами, особи, які досягли 21 і 25 років мають право купувати зброю. З 21 року кожен, хто не має наркотичної або алкогольної залежності, або психічних розладів має право купити гладкоствольну рушницю. А з 25 років особи, які не мають проблем з законом, можуть придбати вже нарізну зброю. На думку заступника міністра, цього цілком достатньо для охорони свого житла.

Антон Геращенко додав, що в США, де дозволені пістолети і револьвери, щороку від рук правоохоронців вмирає 800-1000 людей на рік. Тому що поліцейські часто використовують зброю знаючи, що у правопорушників також може бути зброя.

За статистикою, яку назвав Геращенко, в Україні кількість умисних вбивств на 100 тисяч жителів менше, ніж в США:

США — 5 вбивств на 100 тисяч

Україна — 4,5

Молдова — 7

Японія — 0,2

Великобританія — 1.

[ + – ]

Нагадаємо, згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї. При цьому в кінці січня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект про зберігання зброї і отримання прав на володіння нею.

Також на Фокусі виходила стаття про те, як дозволити короткоствол і не нашкодити суспільству.