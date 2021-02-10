Легалайз с умом. Как разрешить короткоствольный огнестрел и не навредить обществу

Рада снова загудела на тему оружейного законодательства. В связи с этим хотелось бы поделиться мыслями по данному вопросу.

Есть ли необходимость разрешать гражданам ходить по улицам с короткоствольным огнестрелом? Считаю, что нет. Результаты многих психологических и социологических исследований свидетельствуют о том, что перспектива схлопотать пулю, эскалации конфликта не препятствует. Скорее, наоборот.

Да и преступников возможность нарваться на вооруженную жертву совсем не отпугивает. Это, ведь, прекрасно! Бонусом к телефону и бумажнику можно пистолет заиметь.

Право на ношение оружия стоило бы предоставить охранным фирмам. Но право это следует ограничить периметром объектов, взятых под охрану. Физических же лиц должны охранять исключительно подразделения Министерства внутренних дел.

Если, конечно, мы хотим избежать злоупотреблений. А то ведь лицензию на охранную деятельность в Украине получить – раз плюнуть. Так, например, у парамилитарных формирований, обслуживающих интересы "уважаемых людей", такие лицензии имеются.

Очевидно, что для частных охранных структур необходимо разработать четкий регламент ношения и применения оружия. Этот свод правил должен исключать вольную трактовку применения сотрудником "короткоствола".

Главным же аргументом в пользу нарезного оружия была и остается охрана частной собственности. И тут неплохо бы довести до ума положения 36-й статьи УК Украины, введя в оборот формулу "защита всегда законна".

Суть ее в том, что стрелявший должен освобождаться от любой ответственности, если злоумышленник вторгся на территорию его частной собственности. Осознание того факта, что проникновение в чужой дом смертельно опасно, отобьет у преступника всякое желание заниматься подобными глупостями.

Кроме того, "оружейный" закон должен содержать положения о праве на ношение огнестрела категориями лиц, чья профессиональная деятельность связана с повышенной опасностью. Речь о тех же правоохранителях, судьях, журналистах, адвокатах и многих других.

Еще один важный момент – получение психиатрического сертификата. На сегодняшний день мы говорим скорее о покупке бланка с каким-то текстом и вашей фамилией. Настоящий медицинский осмотр всерьез проходят единицы.

Если эта проблема не будет решена, то ни о каком оружии не может быть и речи. Процедуру необходимо ужесточить. А то нам только сумасшедших с легальными "стволами" не хватает для полного счастья.

В заключение скажу банальную, но очень важную вещь. Оружие – не игрушка, но дополнительная ответственность. И перед обществом, и перед самим собой.

Того, кто желает им владеть, следует на законодательном уровне обязать учиться пользоваться оружием и регулярно оттачивать навыки. Кроме того, счастливый обладатель "короткоствола" должен быть законопослушным гражданином. Никаких проблем с законом, включая и нарушения ПДД.

Два привлечения к административной ответственности в течение года – отмена разрешения. Привлечение к уголовной ответственности – приостановление действия разрешения. Осуждение за любое преступление – отмена разрешения. Тогда граждане поймут, что оружием нельзя владеть "по приколу".

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Публикуется с согласия автора.