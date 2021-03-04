Верховна Рада не підтримала легалізацію зброї в Україні
Законопроект передбачав впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорт для кожної одиниці зброї.
Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Документ №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї" в першому читанні підтримали 88 народних депутатів. Проект закону №4335-1 "Про цивільну зброю і боєприпаси" підтримали 74 нардепи.
Передбачається впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорти для кожної одиниці зброї:
- А — автоматична вогнепальна зброя;
- В — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);
- З — короткоствольна вогнепальна зброя;
- D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;
- Е — довгоствольна вогнепальна нарізна та комбінована вогнепальна зброя.
У технічному паспорті вказуватиметься серійний номер зброї та інформація про власника.
Для отримання права на володіння зброї необхідно відповідати таким критеріям:
- громадянство України;
- не мати медичних протипоказань;
- не мати судимості, як погашеної так і знятої;
- не притягуватися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.
Для власників зброї хочуть впровадити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі з використанням зброї або її зберігання.
Планується впровадити також Єдиний держреєстр цивільної зброї, а також курси з вивчення матчастини зброї, правил її поводження та застосування.
Нині в Україні немає окремого закону, який би регулював обіг цивільної зброї. Є поправка МВС, в якій зазначено, що легально, а що ні.
Нагадаємо, згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї. При цьому наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект про зберігання зброї та отримання прав на її володіння. Міністерство внутрішніх справ України виступає за ухвалення закону про обіг зброї і патронів до нього, але категорично проти вільного продажу пістолетів. Також на Фокусі виходила стаття про те, як дозволити короткоствол і не нашкодити суспільству.