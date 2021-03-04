Верховна Рада не підтримала легалізацію зброї в Україні

Законопроект передбачав впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорт для кожної одиниці зброї.

Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Документ №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї" в першому читанні підтримали 88 народних депутатів. Проект закону №4335-1 "Про цивільну зброю і боєприпаси" підтримали 74 нардепи.

Передбачається впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорти для кожної одиниці зброї:

А — автоматична вогнепальна зброя;

В — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

З — короткоствольна вогнепальна зброя;

D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е — довгоствольна вогнепальна нарізна та комбінована вогнепальна зброя.

У технічному паспорті вказуватиметься серійний номер зброї та інформація про власника.

Для отримання права на володіння зброї необхідно відповідати таким критеріям:

громадянство України;

не мати медичних протипоказань;

не мати судимості, як погашеної так і знятої;

не притягуватися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Для власників зброї хочуть впровадити обов'язкове страхування цивільної відповідальності за можливу шкоду третій особі з використанням зброї або її зберігання.

Планується впровадити також Єдиний держреєстр цивільної зброї, а також курси з вивчення матчастини зброї, правил її поводження та застосування.

Нині в Україні немає окремого закону, який би регулював обіг цивільної зброї. Є поправка МВС, в якій зазначено, що легально, а що ні.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Інфо Сапієнс, більшість українців підтримують легалізацію зброї. При цьому наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект про зберігання зброї та отримання прав на її володіння. Міністерство внутрішніх справ України виступає за ухвалення закону про обіг зброї і патронів до нього, але категорично проти вільного продажу пістолетів. Також на Фокусі виходила стаття про те, як дозволити короткоствол і не нашкодити суспільству.