Гранати на будь-який смак. Скільки вибухівки потрапило на чорний ринок після початку війни в Україні

Загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова змушує задуматися над проблемою обігу зброї та вибухівки в країні. Адже не можна просто так подарувати гранати, їх видають і списують строго за документами. Фокус з'ясував, які обсяги боєприпасів продаються нелегально.

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Помічнику головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову могли піднести "смертельний подарунок" на день народження. За однією з версій, його колега на прізвище Тимченко поклав у дерев'яну коробку з пляшкою віскі "Black Label" шість гранат, щоб здивувати колегу.

Частяков повернувся додому з роботи, дістав ящик і показав синові гранату західного зразка, кажуть поліцейські.

Імовірно, Частякову могли подарувати наступальні та оборонні гранати DM51/DM51A2. Вибух такого боєприпасу розносить осколки в радіусі до 10 метрів.

Після трагедії, квартиру загиблого і кабінет того, хто підніс такий подарунок, обшукали. В останнього вилучили ще дві аналогічні гранати. Частяков при цьому знав, що йому дарують бойові гранати, заявила прес-секретар МВС Мар'яна Рева.

"Очевидно, всерйоз ці слова він не сприйняв, тому маємо таку жахливу трагедію... Ми можемо стверджувати, що це був нещасний випадок, необережне поводження з боєприпасами", — сказала вона.

Ціна до 500 гривень. Чи продаються гранати підпільно?

Гранати, вибухівки, пластид і тротилові шашки коректно вважати не зброєю, а вибуховими речовинами або боєприпасами. Вибухівка ніколи не була і не буде у відкритому доступі, каже голова Асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

"Обсяги вибухових речовин на чорному ринку уявити неможливо, тим більше підрахувати. Мова точно йде про шестизначні цифри. Вибухові речовини ніде не "світяться", їхня ціна варіюється від 400 до 500 гривень. Це одноразова річ і на фронті їх міняють навіть на цигарки", — пояснює фахівець.

Німецькі гранати, подаровані помічнику Залужного, дефіцитні і мають зберігатися на військових складах. Учайкін не відповів, чи могли вони раніше потрапити на чорний ринок.

"У будь-якому разі треба готуватися до напливу нелегальної зброї та вибухових речовин із зон бойових дій. Трофеї гранатомети, кулемети, танки, а ви говорите про гранати... Така реальність війни", — зауважує він.

Близько 30 тисяч боєприпасів лежать у землі

Коли йдеться про невраховану зброю та вибухівку, необов'язково захоплювати та обкрадати військові склади. Після деокупації Сумської області, тисячі тіл російських солдатів знаходили в полях, а в кишенях і поруч із ними залишалося різне озброєння, навів приклад військовий експерт Павло Нарожний.

Неврахованої зброї, вибухівки, патронів та інших боєприпасів в Україні, за його оцінками, неймовірна кількість.

"В артилерії є норматив: близько 2-3% снарядів не розриваються, а падають на землю. В одному боєприпасі від 6 до 15 кілограм вибухівки. Беремо середню цифру артпострілів ЗС РФ на рівні 10 млн. Виходить, 20-30 тисяч боєприпасів, що не розірвалися, лежать десь. Я не кажу вже про закопані міни", — пояснює експерт Фокусу.

Будь-які гранати, зокрема подаровані Частякову німецькі DM51/DM51A2, мають бути враховані на складах. Граната видається і списується за конкретною відомістю, їх не можна передавати просто так. Передача боєприпасу як подарунка вважається незаконним обігом вибухових речовин, підсумував він.

Нагадаємо, у серпні цього року МВС України визнавало збільшення кількості вогнепальної зброї у громадян через війну. Працівники Нацполіції та Держприкордонслужби знаходять незаконну зброю досить часто.

Фокус раніше писав про передачу Україні конфіскованої в США стрілецької зброї. Поліція Маямі відправила до Києва 101 одиницю "вогнепалу".