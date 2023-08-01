Поліція Маямі передала сотню одиниць конфіскованої стрілецької зброї Україні (фото)

Загалом поліція Маямі передала 101 одиницю автоматичних гвинтівок та пістолетів. Представники ініціативи "Український Арсенал Свободи" отримали ще 148 тисяч патронів.

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Конфісковану в США стрілецьку зброю передали Україні. Це перший випадок в історії. Подробиці у Facebook повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький, який є засновником Ukrainian Arsenal of Liberty.

Загалом була відправлена 101 одиниця зброї. Вона вже уся у Києві.

Нардеп назвав це подарунком поліції міста Маямі, яка першою зважилася на такий крок. З його слів, до неї чудовий донор подарував 148 тисяч патронів.

"Обіцяв — відмучився, але зробив!" – розповів депутат.

Заблоцький також пообіцяв найближчим часом організувати велику пресподію. У ній мають взяти участь представники правоохоронного комітету Верховної Ради та Національної поліції, а також міський голова Ірпеня.

Що таке "Український Арсенал Свободи"

Ініціатива "Український Арсенал Свободи" (Ukrainian Arsenal of Liberty) створена з метою відстоювання змін до українського законодавства щодо надання права носити зброю громадянам України. Організація прагне подолати розрив між гострою потребою громадян України у вогнепальній зброї та дефіцитом вогнепальної зброї в Україні за допомогою програм викупу зброї та пожертвувань.

Представники структури працюють незалежно від того, чи роблять пожертвування окремі особи, чи організації. Одне з головних завдань – розбудова стійкого ланцюга охорони та правової бази, щоб гарантувати, що цивільні особи зможуть носити зброю у разі загрози в майбутньому.

Українські парламентарі заснували "Український Арсенал Свободи", щоб зробити вогнепальну зброю доступною для українських цивільних для самооборони від наступу Росії. Організація прагне закликати американських громадян, організації та гуртовиків пожертвувати вогнепальну зброю, боєприпаси та допоміжне обладнання для справи України, яке буде роздано безпосередньо українським цивільним особам.

Нагадаємо, у липні у Польщі конфіскували активи російського мільярдера В'ячеслава Кантора. У Польщі заарештували активи одного з найзатятіших прихильників Путіна і загарбницької війни в Україні.