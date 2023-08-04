Будуть зміни: у МВС відреагували на зростання кількості нелегальної зброї

Правоохоронців турбує вогнепальна зброя, яка є на руках в українців-учасників війни проти РФ. Тому очікують якнайшвидшого прийняття змін до відповідного закону, щоб впорядкувати це питання.

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Заступник міністра МВС Леонід Тимченко прокоментував ставлення міністерства до нелегальної зброї, якою володіють українці. Також він роз'яснив новації законопроєкту, який вносить зміни у процедуру декларування. Про це повідомила пресслужба "Урядового порталу".

Тимченко зауважив, що через війну у громадян є все більше вогнепальної зброї. Ідеться про українців, які беруть участь у захисті країни від російської агресії, наголосив чиновник. З його слів, незаконну зброю регулярно виявляють працівники Нацполіції та Держприкордонслужби. Щоб упорядкувати цю ситуацію, очікують прийняття законопроєкту №9538 від 28 липня 2023, який вже схвалений Кабміном.

Згідно з законопроєктом, цивільні, які беруть участь у бойових діях проти РФ, повинні задекларувати зброю та зареєструвати її у спеціальному реєстрі. При цьому потрібно врахувати, що ідеться про певні калібри зброї:

нарізна вогнепальна зброя калібру до 12,7 мм;

гладкоствольна вогнепальна зброя калібру до 23 мм;

відповідні боєприпаси до них.

Законопроєкт про реєстрацію вогнепальної зброї - вебпортал ВРУ Фото: Офіційний вебпортал парламенту України

МВС чекає внесення змін до Закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України". Після цього розроблять спеціальний порядок декларування та правила поводження зі зброєю, якого повинні будуть дотримуватись всі українці

Зазначимо, з 23 червня запрацював Єдиний реєстр зброї — про це повідомив міністр Ігор Клименко на сторінці Facebook. Чиновник пояснив: поки що функціонування реєстру дещо обмежене — тут можна отримати інформацію про власну зареєстровану зброю. При цьому він анонсував, що планують створити Електронний кабінет, через який українці зможуть провести реєстрацію самостійно, не виходячи з дому.

Нагадуємо, адвокат Дмитро Лазебний прокоментував початок роботи Єдиного реєстру зброї. На його думку, подібна новація максимально нівелює "корупційну складову" та розширює кількість електронних послуг, які стали доступні громадянам.

Між тим у ЄС хвилюються щодо можливої контрабанди зброї з України. Щоб захистись, пропонують створити у Молдові спеціальний хаб, який займатиметься цим питанням.