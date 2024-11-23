У Києві в готелі сталася стрілянина і загинула людина: підозрюваного розшукують (фото, відео)

Від отриманих травм у готелі Sky Loft помер 27-річний чоловік, а ще двоє — були госпіталізовані. Поліція відкрила кримінальні провадження і почала розшукувати стрільця-втікача, а ось у мережі вже з'ясували його особу.

В одному з готелів Києва, який розташований у центрі міста, сталася смертельна перестрілка. 27-річний чоловік помер від отриманих травм. Про це повідомили в поліції Києва.

Стався інцидент уночі суботи, 23 листопада, як повідомили правоохоронці. Приблизно о 01:00 у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, який пізніше переріс у бійку. В один момент один із фігурантів дістав зброю і зробив кілька пострілів у бік опонентів.

"Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано", — написали в поліції Києва.

Одного з учасників бійки правоохоронці затримали, а от самого стрільця продовжують розшукувати. У результаті було відкрито кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.1 ст.115 — умисне вбивство;

ч.2 ст.296 — хуліганство.

Фігуранту може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Стрілянина в готелі: що пишуть у мережі

Правоохоронні органи не стали розкривати додаткові деталі про те, що сталося в готелі, проте різні столичні медіа розповіли про інцидент докладніше й опублікували кадри звідти.

За даними Telegram-каналу "Труха Київ", стрільцем є чоловік на ім'я Рашик, а стався сам інцидент у готелі Sky Loft, який розташований біля станції "Палац Спорту" на вулиці Еспланадна.

Готель, де сталася стрілянина, розташований у центрі Києва Фото: Скриншот

У Telegram-каналі "dtp.kiev.ua" стверджують, що стрілявшим є Дмитро Рашевський 1994 року народження, який може бути родом із Дніпра. Українців попередили, що він може бути озброєний і небезпечний. У мережі також порівняли його фотографію з кадрами з готелю.

Стрілянину в готелі міг відкрити Дмитро Рашевський Фото: dtp.kiev.ua

Пресслужба готелю ніяк не коментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що під Києвом представник "Муніципальної варти" відкрив стрілянину по людині. У ЗСУ зазначають, що співробітника "Муніципальної варти", під час заходів оповіщення спільно з ТЦК, вдарив чоловік і почав тікати. Представник ДФТО побіг за ним і здійснив постріли з травматичної зброї.

Раніше блогер Ніколас Карма розповідав, що під час зйомок відео в Полтаві на нього напали чоловіки, один із яких приставив до його шиї пістолет. В одному з чоловіків упізнали начальника районного ТЦК.