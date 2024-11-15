Стрельбу по человеку под Киевом устроил представитель "Муниципальной стражи": что ему грозит

В ВСУ отмечают, что сотрудника "Муниципальной стражи" во время мероприятий оповещения совместно с ТЦК, ударил мужчина и начал убегать. Представитель ДФТО побежал за ним и произвел выстрелы из травматического оружия.

В четверг утром, 15 ноября, во время осуществления мероприятий оповещения в Бориспольском районе Киевской области произошла стрельба с участием члена "Муниципальной стражи". Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

Как отмечается, созданная в Пристоличной территориальной общине группа оповещения, в состав которой вошли военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" проверяла документы водителей и пассажиров транспортных средств, которые двигались по дорогам общины.

Во время одной из таких проверок было установлено, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Пассажир этого же авто, как объясняют в ВСУ, вышел из него, ударил работника муниципальной стражи и начал убегать.

Пострадавший "страж" побежал за мужчиной, выстрелив из травматического оружия.

Как отмечают военные, мужчина сбежал в неизвестном направлении.

Также в Сухопутных войсках попросили медиа не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП, а пользоваться официальной информацией.

Что говорят в полиции

В свою очередь в полиции выяснили, что во время проверки группой оповещения военно-учетных документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

Представитель добровольческого формирования по собственной инициативе стал его догонять и произвел, как сообщается, два выстрела в воздух.

Правоохранители изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы.

Вход на территорию предприятия, где произошла стрельба

Следователи квалифицировали действия представителя добровольческого формирования территориальной общины (ДФТО) по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, то есть хулиганство с помощью предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, блогер Николас Карма рассказывал, что во время съемок видео в Полтаве на него напали мужчины, один из которых приставил к его шее пистолет. В одном из мужчин узнали начальника районного ТЦК.

Также мы писали, что харьковский блогер поделился в соцсетях, как скрывается от ТЦК. В комментариях мнения разделились — одни начали давать мужчине советы, а другие его осудили.