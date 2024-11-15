Стрільбу по людині під Києвом влаштував представник "Муніципальної варти": що йому загрожує

У ЗСУ наголошують, що співробітника "Муніципальної варти" під час заходів оповіщення спільно з ТЦК, вдарив чоловік та почав тікати. Представник ДФТГ натомість побіг за ним й здійснив постріли з травматичної зброї.

У четвер вранці, 15 листопада, під час здійснення заходів оповіщення в Бориспільському районі Київської області сталася стрільба за участі члена "Муніципальної варти". Про це повідомили у Сухопутних військах.

Як зазначається, створена у Пристоличній територіальній громаді група оповіщення, до складу якої увійшли військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" перевіряла документи водіїв та пасажирів транспортних засобів, що рухалися дорогами громади.

Під час однієї з таких перевірок було встановлено, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Пасажир цього ж авто, як пояснюють у ЗСУ, вийшов з нього, вдарив працівника муніципальної варти та почав втікати.

Натомість постраждалий "вартовий" побіг за чоловіком, вистріливши з травматичної зброї.

Як наголошують військові, чоловік втік у невідомому напрямку.

Також у Сухопутних військах попросили медіа не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП, а користуватися офіційною інформацією.

Що кажуть у поліції

Зокрема у поліції з'ясували, що під час перевірки групою оповіщення військово-облікових документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

Представник добровольчого формування за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив, як повідомляється, два постріли у повітря.

Правоохоронці вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.

Вхід на територію підприємства, де сталася стрілянина

Слідчі кваліфікували дії представника добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, тобто хуліганство із предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, блогер Ніколас Карма розповідав, що під час знімання відео в Полтаві на нього напали чоловіки, один із яких приставив до його шиї пістолет. В одному з чоловіків упізнали начальника районного ТЦК.

Також ми писали, що харківський блогер поділився у соцмережах, як переховується від ТЦК. У коментарях думки розділись — одні почали давати чоловіку поради, а інші його засудили.