"Не виходжу з дому 71 день": блогер-ухилянт показав, як ховається від ТЦК (відео)

Блогер Artem Zavod продемонстрував, як тренується вдома, а подихати свіжим повітрям виходить на балкон.

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Харківський блогер під ніком Artem Zavod знімає відео про те, як переховується від ТЦК у своїй квартирі. У ролику він стверджує, що не виходив із дому понад два місяці. Відео шириться в мережі TikTok.

"Боюся ТЦК, тому не виходжу з дому вже 71 день", — говорить харків'янин.

Блогер на відео показує свій день у стінах квартири: як займається спортом і що їсть на обід.

"Вийшов подихати повітрям і думаю про те, щоб вийти в магазин за стіками. Проїхав бусік… Звісно, я крутий. Але не сьогодні…", — жартує блогер, визираючи у вікно на балконі.

У коментарях українці дають автору відео жартівливі поради щодо домашніх тренувань і раціону та питають, чи зможе він так прожити рік.

Коментаторі під відео здебільшого позитивні Фото: Скриншот

Інші засуджують українці засуджують ідеї, які блогер транслює у відео.

"Сумно, а міг би працювати, платити податки, які йдуть на зарплатню військовим", — пише Ірина Хвостикова у Facebook.

Частина коментаторів засуджують блогера Фото: Скриншот

Варто зазначити, що 29 жовтня Міністерство оборони України повідомило про прискорення процедури для покарання ухилянтів. Уряд планує пришвидшити реалізацію норм щодо обмеження у праві керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від військового обліку та мобілізації.

Нагадаємо, 22 жовтня українська блогерка Невгамовна Монро поділилася враженнями від походу в ТЦК. За документами вона є чоловіком, проте її виключили з військового обліку за певними медичними обставинами. За словами Монро, їй не раз доводилося проходити огляд ВЛК, і загалом досвід був позитивним.