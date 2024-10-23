"Жодних альтернатив": Монро поділилася враженнями від походу в ТЦК

За словами блогерки, їй довелося пройти не один огляд ВЛК, проте загалом досвід позитивний. Вона закликала не робити висновки про цю структуру за відеороликами в мережі.

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Популярна українська блогерка Невгамовна Монро, яка за документами є чоловіком, відвідала територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, проте її було виключено з військового обліку за певними медичними обставинами. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Obozrevatel.

За її словами, незважаючи на те, що вона не стоїть на військовому обліку, всі її документи є в мобільному застосунку "Резерв+". Крім того, як їй пояснили, вона могла і не оновлювати дані, але все одно зробила це, щоб залишатися в межах закону.

"Повертаючись до питання про враження, коли чую зараз негативні історії про ТЦК, стає дуже сумно. У мене є досвід спілкування з цією структурою — і він дуже позитивний. Усе було в межах закону. Так, черги, довга тяганина з документами. І мені довелося проходити не один огляд ВЛК. Але мене цим не злякаєш. І я не помітила, що в ТЦК когось тягли за руки. Бачила вже тоді рекрутинг, але не заглиблювалася в це, бо йшла до військкомату не для цього", — розповіла Монро.

Окремо блогерка додала, що бачила в ТЦК і СП молодих хлопців, які йшли за контрактом на службу і вона була захоплена ними, подумки дякуючи за їхній вчинок.

Крім того, Монро не просто хвилювалася перед походом до ТЦК, а навіть боялася. Пов'язано це з певними емоційними травмами, які багато років її супроводжують. У підсумку все пройшло набагато краще, ніж очікувалося, і ніхто не тикав пальцями, а навпаки — допомагали.

"Навіть одного разу попросили сфотографуватися. Причому жінка, яка прийшла, як я зрозуміла, оновити свої дані. Деякі жінки — теж військовозобов'язані. Коротше кажучи, мій досвід був позитивним. І зараз, коли спостерігаю, як агресивно налаштована частина суспільства, мені сумно і за них, і за працівників ТЦК. Не можна робити висновки тільки з відео, які є в інтернеті. І ті, хто пишуть усілякі гидоти, — вони ж не пропонують жодних альтернатив. І це стосується не тільки ТЦК, а всього, що відбувається зараз із нами", — підсумувала Монро.

Нагадаємо, 30 квітня повідомлялося, що Діва Монро пояснила, чи мобілізують її за нещодавно ухваленим законом. На запитання про необхідність уточнення даних за новим законопроєктом блогерка тоді відповідала, що вчинить так, як того вимагають правила.