"Никаких альтернатив": Монро поделилась впечатлениями от похода в ТЦК

По словам блогерши, ей пришлось пройти не один осмотр ВВК, однако в целом опыт положительный. Она призвала не делать выводы об этой структуре по видеороликам в сети.

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Популярная украинская блогерша Неугомонная Монро, являющаяся по документам мужчиной, посетила территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако была исключена из воинского учета по определенным медицинским обстоятельствам. Об этом она рассказала в интервью для Obozrevatel.

По ее словам, несмотря на то, что она не стоит на воинском учете, все ее документы есть в мобильном приложении "Резерв+". Кроме того, как ей объяснили, она могла и не обновлять данные, но все равно сделала это, чтобы оставаться в рамках закона.

"Возвращаясь к вопросу о впечатлениях, когда слышу сейчас негативные истории о ТЦК, становится очень грустно. У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень позитивный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один осмотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки. Видела уже тогда рекрутинг, но не углублялась в это, потому что шла в военкомат не для этого", — рассказала Монро.

Отдельно блогерша добавила, что видела в ТЦК и СП молодых парней, которые шли по контракту на службу и она была восхищена ими, мысленно благодаря за их поступок.

Кроме того, Монро не просто волновалась перед походом в ТЦК, а даже боялась. Связано это с определенными эмоциональными травмами, которые многие годы ее сопровождают. В итоге все прошло намного лучше, чем ожидалось и никто не тыкал пальцами, а наоборот — помогали.

"Даже однажды попросили сфотографироваться. Причем женщина, которая пришла, как я поняла, обновить свои данные. Некоторые женщины – тоже военнообязанные. Короче говоря, мой опыт был положительным. И сейчас, когда наблюдаю, как агрессивно настроена часть общества, мне грустно и за них, и за работников ТЦК. Нельзя делать выводы только по видео, которые есть в интернете. И те, кто пишут всяческие гадости, – они же не предлагают никаких альтернатив. И это касается не только ТЦК, а всего происходящего сейчас с нами", — подытожила Монро.

Напомним, 30 апреля сообщалось, что Дива Монро объяснила, мобилизуют ли ее по недавно принятому закону. На вопрос о необходимости уточнения данных по новому законопроекту блогерша тогда отвечала, что поступит так, как того требуют правила.