"Не выхожу из дома 71 день": блогер-уклонист показал, как прячется от ТЦК (видео)

Блогер Artem Zavod продемонстрировал, как тренируется дома, а подышать свежим воздухом выходит на балкон.

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Харьковский блогер под ником Artem Zavod снимает видео о том, как скрывается от ТЦК в своей квартире. В ролике он утверждает, что не выходил из дома более двух месяцев. Видео распространяется в сети TikTok.

"Боюсь ТЦК, поэтому не выхожу из дома уже 71 день", — говорит харьковчанин.

Блогер на видео показывает свой день в стенах квартиры: как занимается спортом и что ест на обед.

"Вышел подышать воздухом и думаю о том, чтобы выйти в магазин за стиками. Проехал бусик... Конечно, я крутой. Но не сегодня...", — шутит блогер, выглядывая в окно на балконе.

В комментариях украинцы дают автору видео шуточные советы по домашним тренировкам и рациону и спрашивают, сможет ли он так прожить год.

Комментаторы под видео в основном положительные Фото: Скриншот

Другие осуждают украинцы осуждают идеи, которые блогер транслирует в видео.

"Печально, а мог бы работать, платить налоги, которые идут на зарплату военным", — пишет Ирина Хвостикова в Facebook.

Часть комментаторов осуждают блогера Фото: Скриншот

Стоит отметить, что 29 октября Министерство обороны Украины сообщило об ускорении процедуры для наказания уклонистов. Правительство планирует ускорить реализацию норм об ограничении в праве управления транспортными средствами для тех, кто уклоняется от воинского учета и мобилизации.

Напомним, 22 октября украинская блогерша Неугомонная Монро поделилась впечатлениями от похода в ТЦК. По документам она является мужчиной, однако ее исключили с воинского учета по определенным медицинским обстоятельствам. По словам Монро, ей не раз приходилось проходить осмотр ВВК, и в целом опыт был положительным.