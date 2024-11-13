Звернувся до психотерапевта: блогер Карма розповів, як пережив збройний напад у Полтаві

Відомий український блогер розповів, що переніс сильний стрес, коли йому до шиї приставили пістолет. Згодом у ЗМІ він побачив інформацію, що зброя була насправді макетом.

У жовтні український блогер Ніколас Карма повідомляв, що під час знімання відео в Полтаві на нього напали чоловіки, один із яких приставив до його шиї пістолет. Згодом в одному з чоловіків упізнали начальника районного ТЦК. Про те, які наслідки мала для нього ця історія, блогер розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

За словами Карми, після нападу в жовтні до нього підходили на вулицях небайдужі люди зі словами підтримки, багато писали в соцмережах.

"Це так було зворушливо, аж до сліз. Дуже приємно, що в мене така величезна українська родина. В той момент слова підтримки допомогли вийти з пригніченого стану. Я зрозумів, що як би не чванилися люди, які перебувають при владі, є народ. І коли ми єдині, то разом – сила", — сказав блогер.

Карма зазначив, що інцидент у Полтаві відбувся за дві години до від'їзду з міста. Коли йому до шиї приставили дуло пістолета, він пережив величезний стрес, хоча ззовні він цього не показав через захисну реакцію. Усвідомлення прийшло вже після повернення додому до Львова.

"Мені було дуже зле. Одразу звернувся до свого психотерапевта. І закрився від усіх. Мені масово телефонували журналісти, хотіли взяти коментарі. Але я не міг ні з ким спілкуватися. За два роки, скільки веду блог, ще так погано не було. І зізнаюся чесно, так лячно", — розповів блогер в інтерв'ю.

Він сказав, що не знає, на якому етапі зараз перебуває розпочате поліцією слідство. За словами блогера, йому телефонували правоохоронці, записували показання і пообіцяли займатися його справою.

"Час покаже, що там і як. Деякі подробиці дізнаюся з медіа. Наприклад, інформацію про те, що пістолет, яким погрожували, нібито не справжній. І я собі: "А, то макет був? Ну окей. Однак знак на моїй шиї свідчить про інше". Проте, хай там як, для мене головне, щоб більше в нашій країні такого не ставалося", — сказав Карма.

Напад на Карму в Полтаві: що відомо

Блогер Ніколас Карма 5 жовтня опублікував у Instagram пост, в якому заявив, що під час знімання відео в Полтаві невідомий чоловік напав на нього та приставив до його шиї пістолет. За словами блогера, він запитував полтавців про вартість їхніх образів, коли до нього підійшла компанія чоловіків і спитала, як Карма ставиться до ЗСУ. Ніколас стверджує, що відповідь "кожен має бути в армії або для армії" чоловіків не влаштувала, між ними розв'язався конфлікт і блогеру почали погрожувати пістолетом.

На опублікованому відео можна побачити чоловіка зі схожим на пістолет предметом у руках і почути, як за кадром людина говорить, що Карма спілкується з офіцером ЗСУ.

Згодом, за інформацією журналістів "Суспільного", представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін підтвердив, що на відео з блогером розмовляє начальник Полтавського районного ТЦК і СП майор Олександр Логвиненко. Істомін пояснив, що Логвіненко побачив, як блогер ставить провокаційні запитання жінкам на вулиці, і вирішив запитати про його ставлення до служби в ЗСУ. За даними військових, пістолета начальник ТЦК не мав, а блогер підбігав до офіцера ЗСУ ззаду, хапав його за плече і намагався зняти обличчя. Роман Істомін заявляв, що в руках військового був макет пістолета, що не становив загрози для життя блогера.

Пресслужба Національної поліції 6 жовтня повідомляла, що було розпочато кримінальне провадження щодо нападу на Ніколаса Карму. Пістолет, схожий на стартовий, вилучили й направили на експертизу, зазначали правоохоронці.