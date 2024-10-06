Поліція почала кримінальне провадження щодо нападу на Ніколаса Карму: деталі (фото)

До інциденту може бути причетний співробітник Полтавського ТЦК. Блогеру, ймовірно, погрожували зброєю.

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Поліція розпочала кримінальне провадження щодо конфлікту в Полтаві між блогером Ніколасом Кармою та чоловіками, під час якого, ймовірно, інфлюенсеру погрожували пістолетом. Про це повідомила пресслужба Національної поліції 6 жовтня 2024 року.

Учасники конфлікту вже встановлені правоохоронцями, з ними проводяться слідчі дії. У поліції про інцидент дізналися з місцевих пабліків. Наразі встановлюються обставини та причини сварки.

Пістолет, схожий на стартовий, уже вилучили та направили на експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі", — зазначила пресслужба Нацполіції.

Вилучена зброя Фото: Національна поліція

Що сталося з Ніколасом Кармою

Напередодні в Полтаві блогер знімав контент, під час чого чоловіки почали запитували його про ставлення до ЗСУ. В якийсь момент біля шиї Миколи Бучака (справжні імʼя та прізвище блогера) опинився пістолет. Згодом виявилося, що питання ставив начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко. Про це повідомили в місцевому військкоматі.

Згодом блогер висловився у соцмережах щодо свого ставлення до ЗСУ.

"Моє ставлення до армії, як і до всіх сил оборони- безмежна повага та вдячність. Це люди, які є справжніми героями. Відношення до армії- я на військовому обліку, дані оновлені, з країни не виїжджав і не планую. Позиція щодо армії озвучена і цьому чоловікові і багато разів до цього: ти або В армії або ДЛЯ армії", — написав Карма.

Ніколас Карма висловився про ставлення до ЗСУ Фото: Скріншот

Нагадаємо, до конфлікту з Ніколасом Кармою може бути причетний співробітник ТЦК.

Також Фокус писав про напад на Ніколаса Карму у травні 2024 року.