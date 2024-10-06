Полиция начала уголовное производство по нападению на Николаса Карму: детали (фото)

К инциденту может быть причастен сотрудник Полтавского ТЦК. Блогеру, вероятно, угрожали оружием.

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Полиция начала уголовное производство относительно конфликта в Полтаве между блогером Николасом Кармой и мужчинами, во время которого, вероятно, инфлюенсеру угрожали пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции 6 октября 2024 года.

Участники конфликта уже установлены правоохранителями, с ними проводятся следственные действия. В полиции об инциденте узнали из местных пабликов. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины ссоры.

Пистолет, похожий на стартовый, уже изъяли и направили на экспертизу.

"По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы", — отметила пресс-служба Нацполиции.

Изъятое оружие Фото: Національна поліція

Что случилось с Николасом Кармой

Накануне в Полтаве блогер снимал контент, во время чего мужчины начали спрашивать его об отношении к ВСУ. В какой-то момент возле шеи Николая Бучака (настоящие имя и фамилия блогера) оказался пистолет. Впоследствии оказалось, что вопрос задавал начальник районного ТЦК Александр Логвиненко. Об этом сообщили в местном военкомате.

Впоследствии блогер высказался в соцсетях относительно своего отношения к ВСУ.

"Мое отношение к армии, как и ко всем силам обороны — безграничное уважение и благодарность. Это люди, которые являются настоящими героями. Отношение к армии — я на воинском учете, данные обновлены, из страны не выезжал и не планирую. Позиция по армии озвучена и этому человеку и много раз до этого: ты или В армии или ДЛЯ армии", — написал Карма.

Николас Карма высказался об отношении к ВСУ Фото: скріншот

Напомним, к конфликту с Николасом Кармой может быть причастен сотрудник ТЦК.

Также Фокус писал о нападении на Николаса Карму в мае 2024 года.