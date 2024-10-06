Блогер Карма заявил об угрозах оружием: к инциденту может быть причастен сотрудник ТЦК (видео)

В ролике Николас Карма, у которого, к слову, 443 тысячи подписчиков, утверждает, что во время конфликта неизвестный приставил к его шее пистолет. Сообщается, что на видео действительно начальник Полтавского районного ТЦК и СП майор Александр Логвиненко.

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Блогер Николас Карма (настоящее имя Николай Бучак) заявил о вооруженном нападении во время съемок в Полтаве 5 октября. Случай также прокомментировал представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. Пост опубликован в Instagram.

В ролике Николас Карма, у которого, к слову, 443 тысячи подписчиков, утверждает, что во время конфликта неизвестный приставил к его шее пистолет. По его словам, инцидент возник в ходе общения с жителями Полтавы, когда снимался ролик, посвященный стоимости одежды. Автор публикации утверждает, что стоявшая неподалеку группа мужчин высказывала критические замечания в его адрес.

После съемки опроса на улице компания подошла к блогеру с камерами и поинтересовалась о том, как Карма относится к ВСУ.

Он сказал, что его снимали, и что он выразил позицию в том смысле, что "каждый должен быть в армии или для армии". Но задававшим вопросы этого показалось недостаточно, сказал блогер.

Уточнялось, что произошедшее не попало в объектив, т.к. оборудование для съемки разрядилось.

"Когда я подошел к этому человеку и попросил показать лицо, потому что он спрятал его, его друг подбежал ко мне сзади и приставил пистолет к шее", — объяснил блогер.

Сообщается, что угрозы оружием были и другим очевидцам.

"Я этих людей не знаю, они просто все это наблюдали", — уточнил блогер.

Он также сообщил, что ему угрожали пистолетом. В ролике говорится, что он услышал, как компания намеревалась "хайпонуть", а он решил не "дать им контента".

На опубликованном видео видео мужчина с предметом, напоминающим пистолет, еще один человек за кадром говорит, что блогер общается с офицером ВСУ.

По данным местного ТЦК, сообщают журналисты, это действительно начальник Полтавского районного ТЦК и СП майор Александр Логвиненко. В городе он был с семьей.

"Он увидел в центре Полтавы человека, который задавал провокационные вопросы девушкам, женщинам, поэтому решил задать вопрос об отношении к службе и ВСУ. Вопросы и ответы он получил и отошел. Это видно на видео", — цитируют Романа Истомина журналисты "Суспільне".

По данным военных, в дальнейшем блогер, понимая, что перед ним офицер ВСУ, подбежал сзади, схватил за плечо, применил меры физического воздействия и пытался снять его лицо, задавая вопросы, а у начальника ТЦК пистолета не было.

После произошедшего правоохранители проверили, действительно ли один из мужчин держал пистолет. Роман Истомин сообщил, что на видео был макет, что якобы не представляло угрозы для жизни блогера. Этот предмет появился после применения силового влияния к офицеру, а автор ролика об этом умолчал, сообщили военные.

Напомним, что в августе суд наказал юношу, который напал на известного блогера Николаса Карму во Львове.

Также сообщалось, что нападение на Карму произошло в мае, и он рассказывал о своем состоянии после нападения.