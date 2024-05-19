"Печет все тело": блогер Николас Карма рассказал о своем состоянии после нападения (фото, видео)

Во время съемок очередного видео к львовскому блогеру подошли неизвестные молодые люди. Они начали агрессивно себя вести и использовали газовый баллончик.

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Львовский блогер Николас Карма (Николай Владимирович Бучак) рассказал, как чувствует себя после нападения 18 мая 2024 года. Подробностями своего состояния он поделился в Instagram.

Карма признался, что получил сотни сообщений с вопросами о том, как он. Блогер отметил, что не любит "жаловаться и ныть", однако расскажет поклонникам, как себя сейчас чувствует.

"Но так как мы одна большая семья, это мой блог, я делюсь", — отметил пострадавший.

Звезда соцсетей рассказал, что с ним на связи полиция и правозащитные организации, однако он продолжает бороться с последствиями распыления газового баллончика.

"У меня печет с ног до головы все тело, все чешется. Я не могу даже прикоснуться. Хотя я руки мыл сто миллионов раз, я руками прикоснулся к Арчи (домашний любимец блогера — ред.), он начал чихать 10 минут, я испугался. Какие-то токсичные руки", — рассказал Николас Карма.

Николас Карма Фото: скріншот

В частности, блогер отметил, что врачи предполагают, что через слизистую оболочку пошла аллергия, и ему нужно еще раз съездить в больницу.

"Все нормально. Спасибо, что вы со мной", — обратился к подписчикам Карма.

Николас Карма Фото: скріншот

После возвращения из больницы Николас Карма сильно захотел спать.

"Я как овощ. Мне вкололи какое-то успокоительное, обезболивающее, противоаллергическое", — рассказал блогер.

В частности, Никола Карму поддержали украинские звезды: Анна Тринчер, Джамала, Тина Кароль, Оля Цибульская. Они выразили свою солидарность с львовским блогером.

Причиной нападения стала неприязнь к деятельности Никола Кармы, который известен своими видео о цене луков людей. Как рассказал блогер, нападавшие вели себя агрессивно и выкрикивали нецензурные слова, а затем запшикали ему глаза баллончиком. Впоследствии нападавших задержала полиция.

Напомним, блогер Александр Волошин рассказал, почему не воюет.

Также Фокус писал о нападении на голливудского актера.