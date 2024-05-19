"Пече все тіло": блогер Ніколас Карма розповів про свій стан після нападу (фото, відео)

Під час зйомок чергового відео до львівського блогера підійшли невідомі молоді люди. Вони почали агресивно поводитися та використали газовий балончик.

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Львівський блогер Ніколас Карма (Микола Володимирович Бучак) розповів, як почувається після нападу 18 травня 2024. Подробицями свого стану він поділився в Instagram.

Карма зізнався, що отримав сотні повідомлень із запитаннями про те, як він. Блогер наголосив, що не любить "жалітися та нити", проте розповість прихильникам, як себе наразі почуває.

"Але так як ми одна велика родина, це мій блог, я ділюсь", — зазначив постраждалий.

Зірка соцмереж наголосив, що з ним на звʼязку поліція та правозахисні організації, проте він продовжує боротися з наслідками розпилення газового балончика.

"В мене пече з ніг до голови все тіло, все свербить. Я не можу навіть доторкнутися. Хоча я руки мив сто мільйонів разів, я руками доторнувся до Арчі (домашній улюбленець блогера — ред.), він почав пчихати 10 хвилин, я налякався. Якісь токсичні руки", —розповів Ніколас Карма.

Ніколас Карма Фото: Скріншот

Зокрема, блогер розповів, що лікарі припускають, що через слизову оболонку пішла алергія, і йому потрібно ще раз зʼїздити в лікарню.

"Усе нормально. Дякую, що ви зі мною", — звернувся до підписників Карма.

Ніколас Карма Фото: Скріншот

Після повернення з лікарні Ніколас Карма сильно захотів спати.

"Я як овоч. Мені вкололи якесь заспокійливе, знеболювальне, протиалергічне", — розповів блогер.

Зокрема, Нікола Карму підтримали українські зірки: Анна Трінчер, Джамала, Тіна Кароль, Оля Цибульська. Вони висловили свою солідарність з львівським блогером.

Причиною нападу стала неприязнь до діяльності Нікола Карми, який відомий своїми відео про ціну луків людей. Як розповів блогер, нападники поводилися агресивно та вигукували нецензурні слова, а згодом запшикали йому очі балончиком. Згодом нападників затримала поліція.

Нагадаємо, блогер Олександр Волошин розповів, чому не воює.

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