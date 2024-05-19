Довелося госпіталізувати: у Львові напали на відомого українського блогера (фото, відео)

Інцидент стався в центрі міста з Ніколасом Кармою. Молоді люди вигукували нецензурні слова, а після сказали, що їм не подобаються його блоги та "гейська натуральність".

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Відомий блогер Ніколас Карма потрапив до лікарні після того, як 18 травня в центрі Львова на нього напали невідомі з газовим балончиком. Про це він написав у соцмережах.

"Мені запшикали очі балончиком. Хуліганство посеред вулиці", — написав блогер в Instagram.

Причиною нападу стала неприязнь до діяльності блогера. Як розповів потерпілий, молоді люди поводилися агресивно та вигукували нецензурні слова.

"Мені не подобаються твої тіктоки, я вважаю, що ти трохи гейської натуральності. Мені не подобаються п**ри", — сказав чоловікові один із нападників.

Судячи з публікації, нападників уже знайшли правоохоронці.

"Я в лікарні, все нормально. Дякую всім людям, які заступилися за мене. Також вдячний поліції та швидкій, які оперативно відреагували. Мені сказали, що вже знайшли тих хлопців", — додав Карма.

Пізніше він записав відео, де повідомив, що від дії газу в нього відчувається досі печіння в очах і на обличчі, а також не минає кашель.

"Усе пече, очі сльозяться постійно. Кашель, горло... говорили, що до ранку все мине, але воно щось не минає. Потрібно йти в аптеку та щось терміново купувати", — розповів блогер про свій стан.

У коментарях блогер також написав, що він побачив, як за нього в цій ситуації заступилися оточення, хоча шкодує, що в країні "без бидла не буває".

"Учора, коли це сталося, я побачив, що народ готовий заступитися один за одного в таких ситуаціях. Це найголовніше. Не жити життя за принципом "моя хата скраю", а відстоювати честь і гідність навіть чужих їм людей. На жаль, без бидла не буває, але я не засмучуюся, адже адекватних і свідомих людей набагато більше", — написав він.

Хто такий Ніколас Карма

Ніколас Карма — український блогер і співак. Його справжнє ім'я Микола Володимирович Бучак, він народився 19 грудня 1994 року у Львівській області. Має вищу освіту за спеціальністю хореограф.

Блогер здобув популярність завдяки рубриці "Скільки коштує Look", у якій відомі особистості діляться інформацією про те, скільки вони витратили на свій імідж.

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Нагадаємо, український блогер Ніколас Карма у квітні поспілкувався з інспекторкою Львівської митниці Юлією Дригою. Чиновниця похвалилася своїм образом, сукупна вартість якого за актуальним курсом — понад 300 тисяч гривень, після чого її блискавично звільнили з посади.