Полиция назвала имя подозреваемого в нападении на Стива Бушеми (видео)

В 2001 году Стив Бушеми уже подвергался нападению. Он пострадал в драке, когда бросился защищасть своего коллегу по фильму "Домашние беспорядки". Тогда актер получил ножевые ранения.

Related video

Полиция Нью-Йорка идентифицировала человека, зафиксированного камерами наблюдения, который подозревается в нападении на 66-летнего голливудского актера Стива Бушеми, сообщает New York Daily News.

Правоохранители объявили в розыск 50-летнего Клифтона Уильямса.

Нападение произошло возле Третьей авеню, 369, когда Бушеми прогуливался по улице, смотря в телефон.

"Я увидел, что он был с женщиной, а затем через угол окна увидел, как он споткнулся и упал на спину. Он сразу же встал и побежал в противоположном направлении. Я не видел, кто его ударил", – рассказал следователям один из свидетелей. Другие очевидцы рассказали, что Бушеми пытался преследовать человека, который ударил его по лицу.

Подозреваемый в нападении на Стива Бушеми Фото: NYPD

После нападения актера доставили в больницу Бельвью с гематомами и кровоизлиянием в левом глазу. После случившегося он вынужден был ходить в темных очках.

"Стив Бушеми подвергся нападению в центре Манхэттена и стал еще одной жертвой случайного акта насилия в городе. С ним все в порядке. Он ценит все добрые пожелания, хотя всем невероятно грустно, что это случилось, когда он гулял по улицам Нью-Йорка", – сообщил прессе представитель актера.

На снимках, опубликованных ранее полицией, виден высокий темнокожий мужчина в темной бейсболке, синей футболке, черных штанах и белых кроссовках. Позже появилось и видео, где видно, что он идет и машет рукой, что-то громко говоря. За спиной у него черный рюкзак.

Это нападение – не первое для Бушеми. Во время работы над фильмом "Домашние беспорядки" в Уилмингтоне, Северная Каролина, в 2001 году Бушеми стал жертвой еще одного жестокой атаки. Актер вмешался в драку в баре после того, как двое местных мужчин напали на его партнера по фильму Винса Вона и сценариста Скотта Розенберга.

Тогда он получил несколько ножевых ранений: над глазом, в челюсть, горло и руку. Ему оказали помощь в местном отделении неотложной помощи и отпустили.

После этого Бушеми вернулся в Нью-Йорк, чтобы восстановить силы и сделать пластическую операцию на ранах.

Ранее Фокус писал, что французского актера Жерара Депардье будут судить по обвинениям в сексуальных домогательствах.