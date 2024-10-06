Блогер Карма заявив про погрози зброєю: до інциденту може бути причетний співробітник ТЦК (відео)

У ролику Ніколас Карма, у якого, до слова, 443 тисячі підписників, стверджує, що під час конфлікту невідомий приставив до його шиї пістолет. Повідомляється, що на відео дійсно начальник Полтавського районного ТЦК і СП майор Олександр Логвиненко.

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Блогер Ніколас Карма (справжнє ім'я Микола Бучак) заявив про збройний напад під час зйомок у Полтаві 5 жовтня. Випадок також прокоментував представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Пост опубліковано в Instagram.

У ролику Ніколас Карма, у якого, до речі, 443 тисячі підписників, стверджує, що під час конфлікту невідомий приставив до його шиї пістолет. За його словами, інцидент виник під час спілкування з жителями Полтави, коли знімався ролик, присвячений вартості одягу. Автор публікації стверджує, що група чоловіків, яка стояла неподалік, висловлювала критичні зауваження на його адресу.

Після фільмування опитування на вулиці компанія підійшла до блогера з камерами та поцікавилася про те, як Карма ставиться до ЗСУ.

Він сказав, що його знімали, і що він висловив позицію в тому сенсі, що "кожен має бути в армії або для армії". Але тим, хто ставив запитання, цього здалося недостатньо, сказав блогер.

Уточнювали, що подія не потрапила в об'єктив, оскільки обладнання для знімання розрядилося.

"Коли я підійшов до цього чоловіка і попросив показати обличчя, бо він сховав його, його друг підбіг до мене ззаду і приставив пістолет до шиї", — пояснив блогер.

Повідомляється, що погрози зброєю були й іншим очевидцям.

"Я цих людей не знаю, вони просто все це спостерігали", — уточнив блогер.

Він також повідомив, що йому погрожували пістолетом. У ролику йдеться, що він почув, як компанія мала намір "хайпонути", а він вирішив не "дати їм контенту".

На опублікованому відео — чоловік із предметом, що нагадує пістолет, ще одна людина за кадром каже, що блогер спілкується з офіцером ЗСУ.

За даними місцевого ТЦК, повідомляють журналісти, це дійсно начальник Полтавського районного ТЦК і СП майор Олександр Логвиненко. У місті він був із сім'єю.

"Він побачив у центрі Полтави людину, яка ставила провокаційні запитання дівчатам, жінкам, тож вирішив поставити запитання щодо ставлення до служби та ЗСУ. Питання і відповіді він отримав і відійшов. Це видно на відео", — цитують Романа Істоміна журналісти "Суспільного".

За даними військових, надалі блогер, розуміючи, що перед ним офіцер ЗСУ, підбіг ззаду, схопив за плече, застосував заходи фізичного впливу і намагався зняти його обличчя, ставлячи запитання, а в начальника ТЦК пістолета не було.

Після події правоохоронці перевірили, чи справді один із чоловіків тримав пістолет. Роман Істомін повідомив, що на відео був макет, що нібито не становило загрози для життя блогера. Цей предмет з'явився після застосування силового впливу до офіцера, а автор ролика про це промовчав, повідомили військові.

Нагадаємо, що в серпні суд покарав юнака, який напав на відомого блогера Ніколаса Карму у Львові.

Також повідомлялося, що напад на Карму стався в травні, і він розповідав про свій стан після нападу.