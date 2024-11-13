Обратился к психотерапевту: блогер Карма рассказал, как пережил вооруженное нападение в Полтаве

Известный украинский блогер рассказал, что перенес сильный стресс, когда ему к шее приставили пистолет. Впоследствии в СМИ он увидел информацию, что оружие было на самом деле макетом.

В октябре украинский блогер Николас Карма сообщал, что во время съемок видео в Полтаве на него напали мужчины, один из которых приставил к его шее пистолет. Впоследствии в одном из мужчин узнали начальника районного ТЦК. О том, какие последствия имела для него эта история, блогер рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам Кармы, после нападения в октябре к нему подходили на улицах неравнодушные люди со словами поддержки, многие писали в соцсетях.

"Это так было трогательно, до слез. Очень приятно, что у меня такая огромная украинская семья. В тот момент слова поддержки помогли выйти из подавленного состояния. Я понял, что как бы ни кичились люди, которые находятся у власти, есть народ. И когда мы едины, то вместе — сила", — сказал блогер.

Карма отметил, что инцидент в Полтаве произошел за два часа до отъезда из города. Когда ему к шее приставили дуло пистолета, он пережил огромный стресс, хотя внешне он этого не показал из-за защитной реакции. Осознание пришло уже после возвращения домой во Львов.

"Мне было очень плохо. Сразу обратился к своему психотерапевту. И закрылся от всех. Мне массово звонили журналисты, хотели взять комментарии. Но я не мог ни с кем общаться. За два года, сколько веду блог, еще так плохо не было. И признаюсь честно, так страшно", — рассказал блогер в интервью.

Он сказал, что не знает, на каком этапе сейчас находится начатое полицией следствие. По словам блогера, ему звонили правоохранители, записывали показания и пообещали заниматься его делом.

"Время покажет, что там и как. Некоторые подробности узнаю из медиа. Например, информацию о том, что пистолет, которым угрожали, якобы не настоящий. И я себе: "А, это макет был? Ну окей. Однако знак на моей шее свидетельствует о другом". Однако, как бы там ни было, для меня главное, чтобы больше в нашей стране такого не происходило", — сказал Карма.

Нападение на Карму в Полтаве: что известно

Блогер Николас Карма 5 октября опубликовал в Instagram пост, в котором заявил, что во время съемок видео в Полтаве неизвестный мужчина напал на него и приставил к его шее пистолет. По словам блогера, он спрашивал полтавчан о стоимости их образов, когда к нему подошла компания мужчин и спросила, как Карма относится к ВСУ. Николас утверждает, что ответ "каждый должен быть в армии или для армии" мужчин не устроил, между ними развязался конфликт и блогеру начали угрожать пистолетом.

На опубликованном видео можно увидеть мужчину с похожим на пистолет предметом в руках и услышать, как за кадром человек говорит, что Карма общается с офицером ВСУ.

Впоследствии, по информации журналистов "Суспільного", представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин подтвердил, что на видео с блогером разговаривает начальник Полтавского районного ТЦК и СП майор Александр Логвиненко. Истомин пояснил, что Логвиненко увидел, как блогер задает провокационные вопросы женщинам на улице, и решил спросить о его отношении к службе в ВСУ. По данным военных, пистолета у начальника ТЦК не было, а блогер подбегал к офицеру ВСУ сзади, хватал его за плечо и пытался снять лицо. Роман Истомин заявлял, что в руках военного был макет пистолета, который не представлял угрозы для жизни блогера.

Пресс-служба Национальной полиции 6 октября сообщала, что было начато уголовное производство по факту нападения на Николаса Карму. Пистолет, похожий на стартовый, изъяли и направили на экспертизу, отмечали правоохранители.