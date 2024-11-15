Стрілянина співробітника ТЦК на Київщині: у Міноборони підтвердили інцидент (відео)

Людина у військовій формі здійснила декілька пострілів по чоловіку, який втікав від нього. Випадок стався у селі Щасливому Бориспільського району Київської області.

У соціальній мережі з'явилося відео, на якому людина у військовій формі, намагаючись наздогнати чоловіка у цивільному на промисловій території, зробила, щонайменше два постріли з предмета, який нагадує пістолет. Правоохоронці встановлюють обставини даної події, повідомляють у поліції Київської області.

Наголошується, що внаслідок події потерпілих немає.

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Як зазначається, на місці працюють працівники слідчо-оперативної групи й попередньо становлено, що постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

Правову кваліфікацію події правоохоронці Бориспільського управління поліції нададуть згодом, після перевірки вказаного факту.

Водночас у Міністерстві оборони повідомляють, що відомство вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування.

Головна інспекція Міністерства оборони вже розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.

Нагадаємо, що працівник ТЦК в Києві, який намагався застрелитися, помер у лікарні. У передсмертній записці він вказав, що втомився від служби.