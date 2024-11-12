У Києві співробітник ТЦК намагався покінчити з життям пострілом у голову: подробиці та фото

Постраждалого госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні. Чоловік знаходиться у комі.

У Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) Києва один із співробітників намагався вкоротити собі віку, вистреливши в голову з пістолета. Про це повідомляє видання OBOZ.UA з посиланням на власні джерела.

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Співрозмовник видання розповів, що вранці у суботу, 9 листопада, у приміщені ТЦК та СП було виявлено пораненим майора Воєводіна, начальника групи персоналу. За попередньою інформацією, чоловік вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову з пістолета.

"Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом – "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок". Він перебуває там у важкому стані", – додав співрозмовник.

У місцевих пабліках повідомляють, що майор Воєводін А.В. 1974 р.н. здійснив спробу самогубства, зробивши постріл у лобну частину голови з табельного пістолета "Макарова" й наразі перебуває у лікарні в комі.

Також, як повідомляється, на місці події виявлено передсмертну записку, утім невідомо, чи відповідає дійсності зазначена інформація.

Наразі ані Печерський районний у місті Києві ТЦК та СП, ані Печерське управління поліції ГУНП у м. Києві цей випадок не коментували.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді на Полтавщині чоловік повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники.

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