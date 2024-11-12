В Киеве сотрудник ТЦК пытался покончить с жизнью выстрелом в голову: подробности и фото

Пострадавшего госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу. Мужчина находится в коме.

В Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) Киева один из сотрудников пытался покончить с собой, выстрелив в голову из пистолета. Об этом сообщает издание OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники.

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Собеседник издания рассказал, что утром в субботу, 9 ноября, в помещении ТЦК и СП был обнаружен раненым майор Воеводин, начальник группы персонала. По предварительной информации, мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

"Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом — "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок". Он находится там в тяжелом состоянии", — добавил собеседник.

В местных пабликах сообщают, что майор Воеводин А.В. 1974 г.р. совершил попытку самоубийства, сделав выстрел в лобную часть головы из табельного пистолета "Макарова" и сейчас находится в больнице в коме.

Также, как сообщается, на месте происшествия обнаружена предсмертная записка, впрочем неизвестно, соответствует ли действительности указанная информация.

Пока что ни Печерский районный в городе Киеве ТЦК и СП, ни Печерское управление полиции ГУНП в г. Киеве данный случай не комментировали.

Напомним, в конце октября в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных в Щербановской общине на Полтавщине мужчина повесился в туалете. Его тело нашли техработники.

В марте в Кировоградской области мужчина отобрал у сотрудника правоохранительных органов оружие и застрелился. Это могло произойти после посещения им ТЦК.