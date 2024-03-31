После посещения ТЦК: украинец отобрал у полицейского автомат и покончил с собой, — СМИ

По данным анонимного источника журналистов, сотрудникам правоохранительных органов Кировоградской области пришло уведомление от представителей местного военкомата о том, что местный житель желает совершить самоубийство. Его хотели отправить в психиатрическую больницу, но не успели.

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В Кировоградской области мужчина отобрал у сотрудника правоохранительных органов оружие и застрелился. Оказалось, что это могло произойти после посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило издание "Страна".

Представители полиции в комментарии журналистам могли рассказать, что еще 28 марта в городе Светловодск полицейские могли получить уведомление от первого отдела ТЦК и СП о том, что местный житель хочет совершить самоубийство.

"Полицейские получили уведомление от сотрудников первого отдела ТЦК о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство. Приехав на место происшествия, правоохранители из-за поведения мужчины вызвали скорую помощь для дальнейшей его госпитализации. После осмотра медиков мужчину должны были доставить в психиатрическую больницу в областной центр. Но у поликлиники он выхватил автомат у полицейского и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Мужчине было 32 года", — поделился анонимный источник.

Официально информация не была подтверждена на момент публикации материала.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту служебной халатности по части 3 статьи 367. Виновный может получить наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

В комментарии "Суспiльному" некоторыми подробностями также поделилась спикер полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко. По ее словам, обстоятельства продолжают расследовать сотрудники правоохранительных органов.

"По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта в сети появилось видео, на котором мог присутствовать начальник ТЦК и СП Ровненской области. На кадрах можно заметить, что он сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а потом спустя время еще и со второй. В результате инцидента началась служебная проверка.

29 марта сообщалось, что начальник Ровненского ТЦК впервые отреагировал на скандал. По словам Александра Ярмошевича, он всегда пытался действовать по совести, ведь если бы было иначе, то он задержался бы на своей должности дольше. Теперь он может выдохнуть.