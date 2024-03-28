Тайно следили: из-за кадров с якобы начальником ТЦК Ровненской области проведут проверку (видео)

Надлежащую оценку дадут как содержанию смонтированного видеоряда, так и факту установки камер для скрытого наблюдения в стенах служебного помещения, рассказали в пресс-службе ТЦК.

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В сети обнародовали видео с участием якобы начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Ровненской области. В результате этого инцидента начали служебную проверку. Об этом сообщает пресс-служба Ровенского областного ТЦК и СП в Facebook.

По информации в заметке, в дальнейшем надлежащую оценку предоставят как содержания смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факта установки камер для тайного видеонаблюдения в стенах служебного помещения.

Из-за видео с якобы начальником ТЦК Ровенской области проведут служебную проверку

Кроме того, как уверяют в пресс-службе, инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы относительно "содействия в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия".

Отметим, на соответствующее событие отреагировали и в Сухопутных войсках ВСУ, где в Facebook появилось сообщение с идентичным содержанием, как и на странице Ровненского ОТЦК и СП.

Из-за видео с якобы начальником ТЦК Ровенской области проведут служебную проверку

Скандальное видео с якобы начальником ТЦК Ровненской области: что известно

Соответствующую видеозапись обнародовали в соцсетях еще в среду, 27 марта. На кадрах видно, как, вероятно, начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровненской области сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а затем и с другой.

Напомним, ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что работник ТЦК и СП одного из районов Киева требовал от владельцев автомобилей $900, чтобы по ускоренной процедуре поставить авто на военный учет. В случае отказа угрожал отправить машины на нужды ВСУ.