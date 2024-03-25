На Закарпатье десятки женщин перекрыли трассу "Киев — Чоп" из-за "мобилизации и ТЦК" (видео)

По словам местного журналиста Виталия Глаголы, полицейские задержали организаторшу мероприятия и пригрозили ответственностью всем причастным к протесту.

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Несколько десятков женщин перекрыли трассу "Киев — Чоп" в Закарпатской области, протестуя против мобилизации мужчин и действий представителей территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП). Об этом в понедельник, 25 марта, сообщил местный репортер Виталий Глагола.

Протестующие блокируют движение на пешеходных переходах в районе санатория "Карпаты" и в селе Ракошино Мукачевского района. Полицейские были вынуждены вмешаться для освобождения дороги для проезда транспортных средств.

"На Закарпатье женщины перекрыли дороги из-за "мобилизации и против ТЦК. Несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп непрерывно ходя по пешеходному переходу", — рассказал журналист.

При этом организатор протеста была задержана, а в полиции предупредили, — "причастные будут привлечены к ответственности".

"На местах перекрытия движения в пределах Мукачевского района работают сотрудники полиции. Они следят за общественным порядком и сейчас в одной из локаций движение уже восстановили, обеспечили проезд для транспортных средств. Сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ст. 279 Уголовного кодекса Украины. Полиция уже установила организатора мероприятий", — рассказали журналисту в полиции Закарпатья.

Напомним, в Волынской областной прокуратуре сообщили, что за уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации местный житель был приговорен к лишению свободы сроком на три года. По материалам дела, военнообязанный без уважительных причин не явился на пункт сбора.

Также напомним, 4 марта офицер ВСУ Сергей Позняк рассказал, какие должности в ВСУ подойдут для ограниченно годных. По его словам, сейчас в украинской армии такая ситуация, что пригодятся люди с проблемами со здоровьем или с ограниченными физическими возможностями.