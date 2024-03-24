От очередей в военкоматах до травли: в ВСУ возмутились критикой в адрес работников ТЦК

Генерал Александр Павлюк убежден, что публикации в СМИ о "несчастных утопленниках в Тисе" на руку противнику, который никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину.

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Россия может нанести Украине военное поражение из-за тех украинцев, которые негативно относятся к мобилизационным мероприятиям и критикуют работу сотрудников ТЦК. Об этом 24 марта написалм Facebook командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

По мнению украинского военачальника, противник в последнее время ловко пользуется китайскими стратегическими принципами ведения войны, среди которых — разрушение замысла врага без применения своих войск в бою.

"А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные высказывания превратились в мощное оружие в руках врага. Который не оставлял, не оставляет и никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину", — пишет Павлюк.

Командующий напомнил, что сразу после начала полномасштабного вторжения России возле военкоматов собирались очереди добровольцев. Однако прошло два года, и теперь некоторые граждане "дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины".

"С тогдашнего единства и сплоченности наше пространство новостей и обсуждений так скатилось не без помощи наших замечательных блогеров и свободных медиа. В лентах новостей множество репортажей о "несчастных утопленниках в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов", — возмущается Павлюк.

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В то же время, подчеркнул он, материалы о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости выполнения воинского долга почти отсутствуют.

Командующий также возмущается отношением некоторый украинцев к своим согражданам, которые "прошли ад" на передовой, потеряли здоровье, поступили на службу в ТЦК, а теперь их называют "людоловами". Павлюк убежден, что прежде всего необходимо обратить внимание на неправомерные действия мужчин, которые отказываются защищать страну.

Почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент: неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своего конституционного долга — защиты Украины? Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям. " — подытожил Палюк.

Напомним, 22 марта пресс-служба Одесского областного ТЦК сообщила, что в Украине 17-летним юношам начали выписывать повестки для приписки. Отмечалось, что проигнорировать вызов можно только при наличии уважительных причин.