На Закарпатті десятки жінок перекрили трасу "Київ — Чоп" через "мобілізацію і ТЦК" (відео)

За словами місцевого журналіста Віталія Глаголи, поліцейські затримали організаторку заходу і пригрозили відповідальністю всім причетним до протесту.

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Кілька десятків жінок перекрили трасу "Київ–Чоп" у Закарпатській області, протестуючи проти мобілізації чоловіків і дій представників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП). Про це в понеділок, 25 березня, повідомив місцевий репортер Віталій Глагола.

Протестувальники блокують рух на пішохідних переходах у районі санаторію "Карпати" та в селі Ракошино Мукачівського району. Поліцейські були змушені втрутитися для звільнення дороги для проїзду транспортних засобів.

"На Закарпатті жінки перекрили дороги через "мобілізацію і проти ТЦК. Кілька десятків жінок перекрили трасу Київ–Чоп, безперервно ходячи пішохідним переходом", — розповів журналіст.

Водночас організаторку протесту було затримано, а в поліції попередили, — "причетних буде притягнуто до відповідальності".

"На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за громадським порядком і наразі в одній із локацій рух уже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією ст. 279 Кримінального кодексу України. Поліція вже встановила організатора заходів", — розповіли журналісту в поліції Закарпаття.

Нагадаємо, у Волинській обласній прокуратурі повідомили, що за ухилення від призову на військову службу в період мобілізації місцевого жителя було засуджено до позбавлення волі строком на три роки. За матеріалами справи, військовозобов'язаний без поважних причин не з'явився на пункт збору.

Також нагадаємо, 4 березня офіцер ЗСУ Сергій Позняк розповів, які посади в ЗСУ підійдуть для обмежено придатних. За його словами, зараз в українській армії така ситуація, що в нагоді стануть люди з проблемами зі здоров'ям або з обмеженими фізичними можливостями.