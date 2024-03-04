Мобілізація в разі інвалідності: які посади в ЗСУ підійдуть для обмежено придатних, — офіцер (відео)

ЗСУ опинилися в такій ситуації, що стануть у нагоді люди з проблемами зі здоров'ям або з обмеженими фізичними можливостями, впевнений офіцер Національної гвардії Сергій Позняк.

Related video

Військовозобов'язані, які мають 2 або 3 групу інвалідності, можуть влаштуватися на небойові посади в ЗСУ. Для цього їм необхідно повторно пройти медкомісію та повернутися в підрозділи для роботи в штабі або інструкторами. Про можливість мобілізації людей із обмеженими фізичними можливостями розповів офіцер Національної гвардії Сергій Позняк в інтерв'ю порталу "Київ 24".

Позняк пояснив, що в Україні останнім часом "трохи впав мобілізаційний потенціал". На його думку, необхідно дійсно повторно оглянути людей із 2-3 групами інвалідності. Військовий перелічив посади, які можуть зайняти мобілізовані з обмеженнями за станом здоров'я:

штабна робота;

інструкторська робота;

будівля фортифікацій.

"У принципі, у нашій ситуації ця норма виправдана", — наголосив офіцер Нацгвардії.

Мобілізація в Україні — можливості для людей із інвалідністю

Згідно з пропозиціями в законопроєкті про мобілізацію №10449, який розглядають народні депутати, до лав армії можуть призвати чоловіків, які отримали інвалідність 2 та 3 групи після початку вторгнення РФ у лютому 2022 року. Такі громадяни, а також українців, які мають статус "обмежено придатний", повинні будуть пройти повторну військово-лікарську комісію. Саме такі пропозиції розглядаються народні депутати: якщо вони їх підтримають, то в лавах ЗСУ дійсно опиняться нові категорії українців.

Народний депутат і член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" підтвердив, що підтримали правку щодо людей із інвалідністю й обмежено придатних. За його словами, такі громадяни пройдуть повторну ВЛК або МСЕК і потраплять до війська. Також він пояснив, чи розв'язали питання щодо людей, які мають інвалідність із дитинства, але оформили цей статус після лютого 2022 року. За його словами, це питання уточнять на етапі доопрацювання законопроєкту.

Нагадуємо, Веніславський також розповів, яке рішення ухвалили в комітеті щодо мобілізації аспірантів-контрактників і щодо арешту рахунків ухилянтів. Політик запевнив, що аспіранти матимуть відстрочку, але відстрочку скасують для осіб, які здобувають другу вищу освіту або другу спеціальність. Арештів рахунків не буде: нардепи запропонували інші варіанти мотивування.