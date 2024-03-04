"Посіяли паніку серед чоловіків": як Зеленський шукає поповнення для ЗСУ, — WP

Невдалі дії українського керівництва призвели до того, що частина чоловіків ховається від мобілізації, заявила кореспондентка Шівон О'Грейді з The Washington Post.

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Українські військовозобов'язані чоловіки ховаються від представників військкоматів, які намагаються набрати нових бійців до лав ЗСУ. Водночас президент України Володимир Зеленський та військове командування поки що не можуть знайти спосіб збільшити армію і посилити цим спротив ЗС РФ. Про деталі мобілізації в Україні розповіли на порталі The Washington Post.

На порталі опубліковану статтю головної кореспондентки в Україні Шівон О'Грейді (Siobhán O'Grady), яка написала майже 200 матеріалів про російсько-українську війну. Кореспондентка зауважила, що Зеленський переконує партнерів про можливість ЗСУ воювати далі, якщо їм нададуть усе необхідне озброєння. Тим часом в Україні не спромоглись налагодити дієву систему мобілізації. З її слів, армія нібито не поповнюється новими солдатами, які будуть воювати західною зброєю проти російських загарбників.

"Армія страждає від збою вербування та посіяла паніку серед чоловіків військового віку. Деякі з яких переховувалися, стурбовані тим, що їх призвуть до погано оснащеної армії та відправлять на вірну смерть", — йдеться у матеріалі.

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Посилення мобілізації: Мін'юст вважає допустимим обмеження прав ухилянтів

О'Грейді зауважила, що до законопроєкту про мобілізацію, який розглядають у Верховній Раді, внесено близько 4 тис. правок. На думку співрозмовників з України, це свідчить про спробу Зеленського "перекласти відповідальність на парламент за неминуче непопулярні рішення".

"Президент Володимир Зеленський та його вище військове командування досі не спромоглися розробити чіткий план призову або вербування багатьох тисяч нових солдатів, критично необхідних для захисту від постійних нападів Росії", — написала кореспондентка.

У статті наводиться розповідь ухилянта, якого можуть торкнутись зміни в українських законах. 31-річний чоловік розповів, як зігнорував першу повістку, потім отримав другу, у якій було вказано з'явитись в Територіальний центр комплектування наступного ж дня. Однак він і тоді не пішов у військкомат, оскільки у нього трапився напад "панічної атаки". Також наголосив, що не проти піти в армію, але виключно на небойову посаду. Причина такої позиції — страх, що він нічого не знає про армію і тому його уб'ють у першому ж бою.

Кореспондентка поспілкувалась з кількома народними депутатами від партії "Голос" та "Європейська солідарність", які працюють над правками до законопроєкту про мобілізацію. Народні обранці пояснюють свої пропозиції: варто зосередитись на кращій підготовці новобранців, а не посилювати каральні заходи до ухилянтів.

Народний депутат від партії Голос Ярослав Юрчишин пояснив, як планують заохотити до армії. Зокрема, не будуть на людей тиснути чи карати. Натомість хочуть мотивувати матеріально.

"Депутати шукають "відповідний механізм мотивації" для заохочення до призову, зокрема бонуси за знищення російської техніки та нові фінансові пільги для ветеранів", — навела кореспондентка позицію нардепа.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, з кінця січня 2024 року у парламенті працюють над правками до законопроєкту №10449 про мобілізацію та військову службу. Серед пропозицій розглядають оновлений список причин для отримання відстрочки. Зокрема, аналізують, чи можна зберегти відстрочку для аспірантів, які навчаються на контракті. Є також пропозиції щодо зниження віку мобілізації та встановлення терміну демобілізації.

Нагадуємо, 1 березня у комітеті з нацбезпеки та оборони розглянули правки до 10449, які стосуються покарання до ухилянтів. Нардепи погодились, що арештовувати рахунки не будуть, але підтримали інший засіб впливу.