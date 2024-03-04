Посилення мобілізації: Мін'юст вважає допустимим обмеження прав ухилянтів

За словами глави відомства Дениса Малюськи, необхідно вживати дієвих заходів, щоб українці перестали ухилятися від призову. При цьому він не побачив грубих порушень у проєкті закону про мобілізацію.

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В Україні незабаром мають ухвалити новий закон про мобілізацію, в якому можуть бути пункти про обмеження прав ухилянтів. Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів докладніше про цей процес.

За його словами, після ухвалення закону про мобілізацію цілком припускається, що його порушникам обмежуватимуть права. Під час воєнного стану це нібито прийнятно. Що стосується заяв омбудсмена Дмитра Лубінця про неконституційність норм, то в Міністерстві юстиції більш обережні з оцінками.

"Я б не говорив про те, що якісь норми законопроєкту однозначно неконституційні. Немає рішення Конституційного суду у подібних справах або з подібних питань. І практики ЄСПЛ також. На період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені… Інша річ, що таке обмеження повинно бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотримано балансу між суспільним інтересом і радикальністю в обмежених правах", — заявив Денис Малюська.

Окремо він додав, що кожне положення, яке написано в поданому Кабінетом міністрів законопроєкті, має підлягати ретельній оцінці. Поки що він не бачить прямих і однозначних порушень Конституції в ньому, але при цьому розуміє, що вони можуть бути.

До слова, законопроєкт про мобілізацію №10449 розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою. Відповідно, Міністерство юстиції не отримувало документ для того, щоб провести ретельний аналіз. Також не було правового висновку.

"Нам точно потрібно вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, що накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків у банку — воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційним. Чи є ці умови в конкретно нашій ситуації, у нашому законопроєкті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо якщо буде звернення", — підсумував Денис Малюська.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю глава Мін'юсту заявив, що корупціонерів також можна відправляти на фронт під час загальної мобілізації. На його думку, українське законодавство не було готове до повномасштабної війни, тому там усе ще немає деяких норм. Зокрема йдеться про призов на службу людей із судимістю.