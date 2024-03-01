Друга вища освіта та відстрочка: у Раді затвердили нові правки законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати планують скасувати право громадян на відстрочку, якщо вони отримують другу вищу освіту або другу спеціальність. Відстрочка збережеться лише для тих, хто навчається послідовно.

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Деякі категорії українців, які здобувають вищу освіту, втратять право на відстрочку від мобілізації. Новації стосуються військовозобов'язаних, які навчаються повторно. Про нові рішення комітету з національної безпеки Верховної Ради розповів член комітету Федір Веніславський в інтерв'ю порталу "1+1".

Веніславський пояснив, що 1 березня відбулось чергове засідання комітету з нацбезпеки. Члени комітету під час наради зосередились на питаннях відстрочки для громадян, які здобувають спеціальність на різних рівнях освіти.

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Правки щодо студентів та аспірантів, які нардепи підтримали, вступлять у дію лише після підсумкового голосування, яке, орієнтовно, відбудеться у березні 2024 року, раніше повідомляли народні обранці.

Мобілізація в Україні — особливості для другої вищої освіти

Згідно з правками, які підтримали нардепи, втратять відстрочу наступні категорії військовозобов'язаних:

здобувачі другої вищої освіти, які раніше завершили навчання на певному освітньому ступені;

здобувачі другої спеціальності, які раніше отримали іншу спеціальність — "такого ж рівня, але іншого профілю".

Натомість право на відтермінування мобілізації збережуть ті громадяни, які здобувають освіту послідовно. У розмові з журналістами Веніславський навів приклад послідовного здобування освіти: бакалаврат, магістратура, аспірантура. Якщо ж людина має ступінь бакалавра, але знов вступила на 1 курс бакалаврату, то відстрочки не буде.

"Тобто спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто здобув ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра – права на відстрочку від мобілізації не матимуть".

Зазначимо, політик не пояснив, чи матиме зворотну дію поправка про другу вищу освіту (і другу спеціальність). Зокрема, не ясно, чи будуть мобілізувати чоловіків, які вже її повторно здобувають. Також не зрозуміло, чи опиняться в армії особи, які повторно вступили на перший курс, не завершивши попереднього навчання (наприклад, з третього курсу бакалаврату вступають знов на перший).

Законопроєкт про мобілізацію — деталі

Українські депутати розглядають 4 тисячі правок до законопроєкту №10449 про мобілізацію та воєнну підготовку, який вони прийняли у першому витання наприкінці січня 2024 року.

У документі, підготовленим Кабінетом Міністрів, пропонували скасувати відстрочку для осіб, які вирішили здобувати другу вищу освіту. Також голова фракції "Слуг народу" Давид Арахамія заявив, чи будуть обмежувати права дітей ухилянтів.

Нагадуємо, 29 лютого нардеп Олексій Гончаренко заявив, що комітет з нацбезпеки підтримав його правку щодо призову аспірантів-контрактників. Тим часом Федір Веніславський у коментарі виданню "РБК-Україна" пояснив, чи будуть арештовувати рахунки ухилянтів від мобілізації.