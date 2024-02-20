"Зрозуміти важко": у "Слузі народу" висловилися про обмеження прав для дітей ухилянтів

За словами голови фракції монобільшості Давида Арахамії, він не розуміє, звідки беруться розмови, які не відповідають дійсності. У нардепів немає планів на обмеження прав студентів.

Related video

У Верховній Раді заявили, що дітям українських ухилянтів у майбутньому можуть заборонити вступати до навчальних закладів. Через деякий час на це відреагував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі 20 лютого.

За його словами, він змушений випустити спростування на фейк, який напередодні розлетівся мережею. Ніхто не обмежуватиме дітей у їхньому праві на освіту і новина не відповідає дійсності.

"Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації. Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко", — написав Давид Арахамія.

Окремо голова фракції "Слуга народу" написав, що не варто сприймати всерйоз інформацію, яка "гуляє" мережею.

У "Слузі народу" відреагували на обмеження прав для дітей ухилянтів Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні: обмеження прав

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що Україна може відмовити в деяких послугах дітям, батьки яких продовжують ухилятися від військової служби і не стоять на обліку.

"Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", — заявив Вадим Івченко.

Він вважає, що це цілком нормальний процес, щоб змусити чоловіків виконувати громадянський обов'язок і звернув увагу на досвід Ізраїлю, який також перебуває у стані війни.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, кого потрібно мобілізувати. За словами командира підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Миколи Волохова, люди, які прийшли в армію через рекрутинг, є більш мотивованими. Змусити інших ефективно воювати неможливо.