"Наприклад, не вступлять до вишу": у Раді не виключають відмову в послугах дітям ухилянтів

Доцільність надання державних послуг може стосуватися громадян, які не бажають виконувати свій громадянський обов’язок стосовно захисту Батьківщини, а також тих, хто не стоїть на військовому обліку.

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Держава може відмовити в послугах дітям людей, які ухиляються від мобілізації та не стоять на військовому обліку. Такий приклад в інтерв’ю "Телеграфу" навів народний депутат від "Батьківщини", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Політик розповів, що наразі тривають дискусії щодо нових норм мобілізаційного законопроєкту. Зі слів нардепа, методи спонукання виконувати закони, мають бути співмірними.

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Мобілізація в Україні: юрист пояснив, де працівники ТЦК можуть вручати повістки

Він не виключив, що громадяни, які не бажають виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину, а також не стоять на військовому обліку можуть залишитися без державних послуг. Як приклад, він навів відмову дітям ухилянтів навчати у вищих навчальних закладах. З його слів, керівництво пропонує розглянути доцільність надання державних послуг у такому разі.

"Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", – заявив Івченко.

Народний депутат назвав нормальним процесом, коли чоловіки стоять на військовому обліку. З його слів, це нормальний процес, а також звернув увагу на досвід Ізраїлю.

Івченко відкинув можливість блокування рахунків, оскільки "людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно". На його думку, варто застосовувати інші заходи, але в обов'язковому порядку громадяни повинні дотримуватися військового обліку.

Нагадаємо, 20 лютого юрист Сергій Савинський пояснив, чи можуть сільські голови вручати повістки чоловікам. Працівники ТЦК разом із представником місцевої ради та правоохоронцями можуть їздити за адресами військовозобов’язаних та вручати повістки. З йог слів, у сільських голів не має повноважень вручати повістки мешканцям свого населеного пункту під час загальної мобілізації в Україні.