Мобілізація в Україні: юрист пояснив, де працівники ТЦК можуть вручати повістки

Повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника, що зазначається як єдине "місце" для оповіщення громадян, стверджує юрист Сергій Савинський.

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Вже кілька місяців мережею ширяться відео, де нібито представники ТЦК і СП вручають повістки військовозобов'язаним на вулицях, в автобусах, у спортзалах та інших громадських місцях, що викликало обурення у суспільства. Однак новий законопроєкт про мобілізацію частково дав відповідь на питання, де насправді можна вручати повістки. Деталі про це розповів юрист Сергій Савинський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Де можна вручати повістки

Згідно з новим законопроєктом, повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника, що зазначають як єдине "місце" для оповіщення громадян.

Проте, як зауважує Савинський, законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки.

"Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь. Якби там про це зазначили, то люди обходили б ці місця десятою дорогою", — каже юрист.

Правила вручення повісток

Перш за все, за інформацією юриста, документ повинен містити дані військовозобов'язаного.

"За це може відповідати кабінет військовозобов'язаного. У ній також повинен бути підпис, для цього передбачено електронний. Тепер буде питання по сертифікації ключів для підпису. На мою думку, це явище досить прогресивне", — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, якщо електронний кабінет призовника розпочне функціонувати, дані з інших реєстрів автоматично синхронізуються. Це дозволить військкоматам отримувати більше інформації щодо військовозобов'язаних.

Законне вручення повісток: деталі

"Насамперед коли вас зупиняють на вулиці й кажуть: "Ваші документи", адекватна реакція людини сказати: "Вибачте, ви хто? Покажіть ваші документи", — наголошує Савинський.

Юрист уточнює, що зазвичай представники ТЦК або поліції самі представляються, пред'являють посвідчення або поліцейський жетон.

"Далі особа може поцікавитися, у зв'язку з чим її зупинили. Але здебільшого людину зупиняють і все це оголошують. Можуть запитати військово-обліковий документ. Якщо немає, можуть запропонувати проїхати з ними для уточнення даних", — розповідає Савинський.

Нагадаємо, раніше Сергій Савинський повідомив, що у сільських голів не має повноважень вручати повістки мешканцям свого населеного пункту під час загальної мобілізації в Україні.