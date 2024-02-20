"Например, не поступят в вуз": в Раде не исключают отказ в услугах детям уклонистов

Целесообразность предоставления государственных услуг может касаться граждан, не желающих выполнять свой гражданский долг по защите Родины, а также тех, кто не стоит на воинском учете.

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Государство может отказать в услугах детям людей, которые уклоняются от мобилизации и не стоят на воинском учете. Такой пример в интервью"Телеграфу" привел народный депутат от "Батьківщини", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Политик рассказал, что сейчас продолжаются дискуссии относительно новых норм мобилизационного законопроекта. По словам нардепа, методы побуждения выполнять законы, должны быть соразмерными.

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Мобилизация в Украине: юрист объяснил, где работники ТЦК могут вручать повестки

Он не исключил, что граждане, которые не желают выполнять свой гражданский долг, защищать Родину, а также не стоят на воинском учете могут остаться без государственных услуг. Как пример, он привел отказ детям уклонистов учиться в высших учебных заведениях. По его словам, руководство предлагает рассмотреть целесообразность предоставления государственных услуг в таком случае.

"Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в ВУЗ", — заявил Ивченко.

Народный депутат назвал нормальным процессом, когда мужчины стоят на воинском учете. По его словам, это нормальный процесс, а также обратил внимание на опыт Израиля.

Ивченко отверг возможность блокировки счетов, поскольку "человека оставить без денег, чтобы он где-то умирал, это неправильно". По его мнению, стоит применять другие меры, но в обязательном порядке граждане должны придерживаться воинского учета.

Напомним, 20 февраля юрист Сергей Савинский объяснил, могут ли сельские головы вручать повестки мужчинам. Работники ТЦК вместе с представителем местного совета и правоохранителями могут ездить по адресам военнообязанных и вручать повестки. По его словам, у сельских голов нет полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта во время всеобщей мобилизации в Украине.