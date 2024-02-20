Мобилизация в Украине: могут ли сельские головы вручать повестки мужчинам

Работники ТЦК вместе с представителем местного совета и правоохранителями могут ездить по адресам военнообязанных и вручать повестки.

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У сельских голов нет полномочий вручать повестки жителям своего населенного пункта во время всеобщей мобилизации в Украине. Юрист Сергей Савинский в интервью "РБК-Україна" сообщил подробности.

Он отметил, что работники сельских, поселковых и городских советов должны обеспечивать воинский учет. Действующее законодательство, по его словам, предоставляет возможность и определяет обязанность способствовать проведению воинского учета и мобилизации. Местная власть должна обеспечивать этот процесс, в соответствии с новым законопроектом по мобилизации.

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"Очевидно, что теперь они оказывают большее влияние", — пояснил Савинский.

Юрист отметил, что в законодательстве не прописано, что сельский голова выписывает и раздает повестки.

"Такого не предусмотрено", — отметил он.

Савинский отметил, что новые нормы предлагают схему участия в мобилизационном процессе местных органов самоуправления. ТЦК направляет в местный орган самоуправления список военнообязанных, которые зарегистрированы в конкретной территориальной общине.

Местные власти подтверждают или опровергают, что такие граждане действительно у них проживают. Работники ТЦК вместе с представителем местного совета и правоохранителями, как пояснил он, могут ездить по адресам военнообязанных и вручать повестки.

Юрист отметил, что так происходит, ведь работники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать соответствующий учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. В то же время полномочий для вручения повесток представители местной власти не имеют ни по действующему законодательству, ни по новому законопроекту.

Напомним, 14 февраля в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки мужчинам. Украинское законодательство не определило конкретного места для вручения повестки.