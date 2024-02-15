ТЦК в Украине переходят на круглосуточную работу: будут ли вручать повестки ночью

Правительство разрешило военкоматам работать круглосуточно. В ТЦК ответили, будут ли ловить нарушителей комендантского часа, а адвокат Ростислав Кравец объяснил, ожидать ли ночных обходов квартир и домов.

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В обществе возникли подозрения, что теперь работники военкоматов смогут обходить квартиры ночью с повестками и задерживать нарушителей комендантского часа. Однако в ТЦК отмечают, что кардинальных изменений не произойдет.

"Например, если говорить о ВВК, то она не происходит на базе ТЦК. Что касается нашей работы, то еще с 2014 года все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы, то есть 24/7. А во время действия военного положения — тем более", — объяснили в одном из областных военкоматов.

В ТЦК признались, что на самом деле не понимают, чего ожидает правительство после предоставления разрешения на круглосуточную работу. Работники военкоматов не стремятся заниматься, например, нарушителями комендантского часа.

"Это вопрос полиции", — отметили в ТЦК.

Адвокат Ростислав Кравец также согласился с тем, что принципиальных изменений можно не ожидать.

"Я считаю, что это сделано для того, чтобы была возможность привлекать гражданских лиц к круглосуточной работе", — отметил он.

Будут ли в Украине вручать повестки ночью?

Юрист также ответил, возможны ли ночные обходы квартир и домов работниками ТЦК для вручения повесток. По его словам, в таком случае граждане имеют право просто не открыть дверь.

"Без постановления следственного судьи о допуске этих лиц в это жилое помещение или домовладение лицо имеет право никого не пускать. Если речь идет о дворе, то без согласия владельца тоже не имеют права зайти на него. Попадание без согласия является незаконным проникновением", — пояснил Кравец.

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