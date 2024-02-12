Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: что это значит для военнообязанных (видео)

По мнению адвоката Романа Симутина, военкоматы заблаговременно готовят к валу административных дел, связанных с ограничениями прав граждан, то есть прав на управление автомобилем, выезда за границу, арестов счетов и т. п.

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Кабинет Министров в конце прошлой недели предоставил разрешение ТЦК работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или во время правового режима военного положения в стране. Об этом сообщил 9 февраля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в собственном телеграм-канале.

Что может делать ТЦК круглосуточно

Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП).

Вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Комментарий юриста

По мнению адвоката Романа Симутина, которое он высказал на собственном YouTube-канале, это прежде всего означает усиление мобилизации. А еще — то, что ТЦК готовят к большому количеству админпротоколов, связанных с нарушением прав военнообязанных.

"Первое, что будут делать ночью, — это рассматривать дела о правонарушениях и накладывать взыскания. Второе — будут проводить принудительные медицинские осмотры. Третье — будут проводить учет военнообязанных. Но они и так его проводят, и почти 99% есть в электронных реестрах", — систематизирует нововведения адвокат.

По словам Симутина, возникает вопрос: к чему идем?

"К принятию нового закона о мобилизации. Одновременно заочно заблаговременно готовят ТЦК к валу административных дел по подготовке заявлений, связанных с ограничениями прав граждан, то есть прав на управление автомобилем, выезда за границу, арестов счетов и т.д.", — отметил Симутин.

В то же время адвокат подчеркнул, что Уголовно-процессуальным кодексом Украины запрещено допрашивать людей после 20:00.

"Итак, Кабмин без решения парламента, то есть в нарушение закона, позволил круглосуточно рассматривать административные дела. И рассматривать их будут не по бумажкам, без допросов. Как раз нет, дела рассматриваются с участием лица, которое привлекается к административной ответственности", — подытожил Симутин.

Важно

Мобилизация в Украине: до какого возраста могут забрать на службу

Напомним, что 17 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины военные подразделения, в частности ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан, в частности проводить задержания на улицах.

Кроме того, Фокус писал, что на коммунальных предприятиях останется квота бронирования в размере 50% от общего количества военнообязанных.