Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово: що це означає для військовозобов'язаних (відео)

На думку адвоката Романа Сімутіна, військкомати завчасно готують до валу адміністративних справ, пов'язаних з обмеженнями прав громадян, тобто прав на керування автівкою, виїзду за кордон, арештів рахунків тощо.

Related video

Кабінет Міністрів наприкінці минулого тижня надав дозвіл ТЦК працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час правового режиму воєнного стану у країні. Про це повідомив 9 лютого представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у власному телеграм-каналі.

Що може робити ТЦК цілодобово

Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП).

Вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Коментар юриста

На думку адвоката Романа Сімутіна, яку він висловив на власному YouTube-каналі, це насамперед означає посилення мобілізації. А ще — те, що ТЦК готують до великої кількості адмінпротоколів, пов'язаних із порушенням прав військовозобов'язаних.

"Перше, що робитимуть вночі, — це розглядатимуть справи про правопорушення і накладатимуть стягнення. Друге — проводитимуть примусові медичні огляди. Третє — проводитимуть облік військовозобов'язаних. Але вони й так його проводять, і майже 99% є в електронних реєстрах", — систематизує нововведення адвокат.

За словами Сімутіна, постає питання: до чого йдемо?

"До ухвалення нового закону про мобілізацію. Водночас заочно завчасно готують ТЦК до валу адміністративних справ щодо підготовки заяв, пов'язаних з обмеженнями прав громадян, тобто прав на керування автівкою, виїзду за кордон, арештів рахунків тощо", — зауважив Сімутін.

Водночас адвокат наголосив, що Кримінально-процесуальним кодексом України заборонено допитувати людей після 20:00.

"Отже, Кабмін без рішення парламенту, тобто у порушення закону, дозволив цілодобово розглядати адміністративні справи. І розглядатимуть їх не по папірцях, без допитів. Якраз ні, справи розглядаються за участю особи, яку притягують до адміністративної відповідальності", — підсумував Сімутін.

Важливо

Мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службу

Нагадаємо, що 17 січня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян, зокрема проводити затримання на вулицях.

Крім того, Фокус писав, що на комунальних підприємствах залишиться квота бронювання в розмірі 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.