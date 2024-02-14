Ужесточение мобилизации: глава ВР рассказал, когда будет второе чтение законопроекта

Руслан Стефанчук заявил, что второе чтение пройдет не раньше 21 февраля. Более того, соответствующий комитет по обороне должен будет ознакомиться с правками от нардепов.

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Между первым и вторым чтениями у народных депутатов есть 14 дней, чтобы внести правки в законопроект о мобилизации. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 февраля в эфире телемарафона.

Он отметил, что после того, как народные избранники внесут свои правки в законопроект о мобилизации, документ будет передан в соответствующий комитет.

"Как только комитет будет готов, но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту", — сказал Стефанчук.

Спикер ВР отметил, что список правок довольно большой, а потому комитету потребуется время, чтобы их проанализировать и учесть.

Законопроект о мобилизации: что известно

Напомним, что 7 февраля 2024 года Верховная Рада приняла проект закона о мобилизации. Документ, который признали противоречивым несколько комитетов парламента, предусматривает такие нормы и существенное усиление ответственности за их несоблюдение:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

обязанность всем военнообязанным от 18 до 60 лет зарегистрировать электронные кабинеты призывника и введение возможности рассылки через них электронных повесток;

обязанность всем военнообязанным от 18 до 60 лет в течение 60 дней предоставить свои учетные данные — непосредственно явившись в ТЦК или в электронном кабинете. Неявка дает военкомату право просить суд ограничивать гражданам выезд за пределы Украины и право управлять транспортными средствами, блокировать счета, изымать из банков деньги и другие ценности;

обязанность предъявлять военный билет представителям ТЦК, полиции и пограничникам;

запрет совершения любых консульских действий за рубежом для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без наличия военно-учетных документов;

перепрохождение медкомиссии ограниченно годных к службе лиц и лиц, оформивших инвалидность после 24 февраля 2022 года;

сокращение категорий лиц, имеющих право на отсрочку и бронирование (допускается мобилизация аспирантов, обучающихся на контрактной основе; мужчин и женщин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет; лиц, занятых уходом за родителями жены или мужа, и сиделок за инвалидами 2-й группы).

Также напомним, что в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки мужчинам. Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК Владимир Новосядлый сказал, что украинское законодательство не определило конкретного места для вручения повестки.