ВР в первом чтении приняла проект закона о мобилизации: "Батькивщина" и "ЕС" были против

Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 депутата.

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Судьбу документа решили фракции "Слуга народа", "Голоса", депутаты от бывшей ОПЗЖ, групп "Доверие" и "За будущее". Против норм, которые вызвали абсолютное неприятие общества, выступили фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Евросолидарность", сообщает "Обозреватель".

Документ, который признали противоречивым несколько комитетов парламента, предусматривает такие нормы и существенное усиление ответственности за их несоблюдение:

- уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

- обязанность всем военнообязанным от 18 до 60 лет зарегистрировать электронные кабинеты призывника и введение возможности рассылки через них электронных повесток;

- обязанность всем военнообязанным от 18 до 60 лет в течение 60 дней предоставить свои учетные данные — непосредственно явившись в ТЦК или в электронном кабинете. Неявка дает военкомату право просить суд ограничивать гражданам выезд за пределы Украины и право управлять транспортными средствами, блокировать счета, изымать из банков деньги и другие ценности;

- обязанность предъявлять военный билет представителям ТЦК, полиции и пограничникам;

- запрет совершения любых консульских действий за рубежом для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без наличия военно-учетных документов;

- перепрохождение медкомиссии ограниченно годных к службе лиц и лиц, оформивших инвалидность после 24 февраля 2022 года;

- сокращение категорий лиц, имеющих право на отсрочку и бронирование (допускается мобилизация аспирантов, обучающихся на контрактной основе; мужчин и женщин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет; лиц, занятых уходом за родителями жены или мужа, и сиделок за инвалидами 2-й группы).

Как отметили во фракции "Батькивщина", резонансный законопроект пропрезидентское большинство до этого приняло в закрытом режиме, по сокращенной процедуре и фактически без обсуждения.

"Батькивщина" настаивает на создании рабочей группы, чтобы ко второму чтению удалить из законопроекта все антиконституционное, непрофессиональное, все, что бьет по правам людей.