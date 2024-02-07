ВР у першому читанні ухвалила проєкт закону про мобілізацію: "Батьківщина" та "ЄС" були проти

Верховна Рада ухвалила в першому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосували 243 депутати.

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Долю документа вирішили фракції "Слуга народу", "Голосу", депутати від колишньої ОПЗЖ, груп "Довіра" та "За майбутнє". Проти норм, які викликали абсолютне неприйняття суспільства, виступили фракція "Батьківщина" Юлії Тимошенко та "Євросолідарність", повідомляє "Обозреватель".

Документ, який визнали суперечливим кілька комітетів парламенту, передбачає такі норми та суттєве посилення відповідальності за їх недотримання:

- зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

- обов’язок усім військовозобов’язаним від 18 до 60 років зареєструвати електронні кабінети призовника та введення можливості розсилки через них електронних повісток;

- обов’язок усім військовозобов’язаним від 18 до 60 років упродовж 60 днів надати свої облікові дані – безпосередньо з’явившись у ТЦК або в електронному кабінеті. Неявка дає військкомату право просити суд обмежувати громадянам виїзд за межі України та право керувати транспортними засобами, блокувати рахунки, вилучати з банків гроші та інші цінності;

- обов’язок пред’являти військовий квиток представникам ТЦК, поліції та прикордонникам;

- заборона вчинення будь-яких консульських дій за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років без наявності військово-облікових документів;

- перепроходження медкомісії обмежено придатних до служби осіб та осіб, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року;

- скорочення категорій осіб, які мають право на відстрочку та бронювання (допускається мобілізація аспірантів, які навчаються на контрактній основі; чоловіків та жінок, які самостійно виховують дитину до 18 років; осіб, зайнятих доглядом за батьками дружини або чоловіка, та доглядальників за інвалідами 2-ї групи).

Як зазначили у фракції "Батьківщина", резонансний законопроєкт пропрезидентська більшість до цього ухвалила у закритому режимі, за скороченою процедурою та фактично без обговорення.

"Батьківщина" наполягає на створенні робочої групи, аби до другого читання видалити із законопроєкту все антиконституційне, непрофесійне, все, що бʼє по правах людей.