Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, где будут раздавать повестки мужчинам

Украинское законодательство не определило конкретного места для вручения повестки. Мероприятия по оповещению о вызовах в ТЦК и СП могут осуществляться где угодно, а именно по домашним адресам, месту работы, рассказал заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

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Во время военного положения и всеобщей мобилизации представители ТЦК и СП могут вручить повестку военнообязанному гражданину в любом публичном месте, в том числе и в спортзале или кафе. Об этом сообщил заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечерний Киев"

"Законодательством не определено конкретно места вручения повестки", — сказал Владимир Новосядлый.

Он рассказал, что меры по оповещению о вызовах в ТЦК осуществляются где угодно — по домашним адресам, месту работы, в частности существуют соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций.

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Могут ли человека без причины остановить в общественном месте и проверить документы

По словам Новосядлого, следует понимать, что в стране военное положение, среди украинцев может ходить любой и с любыми намерениями. Он отметил, что среди нас в гражданской одежде есть наводчики, корректировщики, информаторы. В результате проверка правоохранительными органами — это норма, поскольку это вопрос безопасности. Если этого не делать, можно получить много неприятных последствий, считает он.

Могут ли выдать повестку на блокпостах

Он рассказал, что работники ТЦК имеют право проверять документы лиц на блокпостах, в частности это нужно для выявления уклонистов.

"Работники ТЦК совместно с пограничниками, полицией, национальной гвардией и другими структурами привлекаются к выполнению этих мероприятий на блокпостах. Если выявляют лиц, уклоняющихся от мобилизации, то им вручают повестку на явку в территориальный центр с целью уточнения учетных данных", — пояснил он.

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Также представители ТЦК могут предлагать человеку проехать, чтобы уточнить учетные данные в военкомат. Однако вопрос о задержании лиц относится к компетенции Нацполиции.

Если человек отказывается и явно уклоняется от призыва, то вызывается полиция, или представители ТЦК работают совместно с правоохранителями. Затем составляют протоколы о том или ином нарушении. Задержать человека может полиция, поскольку ТЦК таких полномочий не имеет.

"А вообще никто никого никуда не должен тянуть. В сознании каждого гражданина должно быть понимание того, что нужно выполнять свои обязанности. У нас уже почти два года прошло с начала полномасштабного вторжения, но большое количество лиц до сих пор не уточнили свои данные", — добавил Владимир Новосядлый.

Напомним, после выдачи повестки человек должен явиться в ТЦК и СП. Однако цель визита может отличаться в зависимости от типа документа.

13 февраля заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина рассказала, что на заседании образовательного комитета был принят перечень поправок к новому законопроекту о мобилизации.