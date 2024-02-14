Мобілізація в Україні: в ТЦК розповіли, де роздаватимуть повістки чоловікам

Українське законодавство не визначило конкретного місця для вручення повістки. Заходи з оповіщення про виклики до ТЦК та СП можуть здійснюватися будь-де, а саме за домашніми адресами, місцем роботи, розповів заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

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Під час воєнного стану та загальної мобілізації представники ТЦК та СП можуть вручити повістку військовозобов'язаному громадянину в будь-якому публічному місці, зокрема й в спортзалі чи кав'ярні. Про це повідомив заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ"

"Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки", — сказав Володимир Новосядлий.

Він розповів, що заходи з оповіщення про виклики до ТЦК здійснюються будь-де — за домашніми адресами, місцем роботи, зокрема існують відповідні обов'язки у керівників підприємств, установ і організацій.

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Чи можуть людину без причини зупинити в громадському місці та перевірити документи

Зі слів Новосядлого, варто розуміти, що в країні воєнний стан, серед українців може ходити будь-хто та з будь-якими намірами. Він наголосив, що серед нас у цивільному одязі є навідники, корегувальники, інформатори. В результаті перевірка правоохоронними органами — це норма, оскільки це питання безпеки. Якщо цього не робити, можна отримати багато неприємних наслідків, вважає він.

Чи можуть видати повістку на блокпостах

Він розповів, що працівники ТЦК мають право перевіряти документи осіб на блокпостах, зокрема це потрібно для виявлення ухилянтів.

"Працівники ТЦК спільно з прикордонниками, поліцією, національною гвардією та іншими структурами залучаються до виконання цих заходів на блокпостах. Якщо виявляють осіб, які ухиляються від мобілізації, то їм вручають повістку на явку до територіального центру з метою уточнення облікових даних", — пояснив він.

Чи можуть громадян примусово доставити до ТЦК

Також представники ТЦК можуть пропонувати людині проїхати, аби уточнити облікові дані до військкомату. Проте питання щодо затримання осіб належить до компетенції Нацполіції.

Якщо людина відмовляється і явно ухиляється від призову, то викликається поліція, або представники ТЦК працюють спільно з правоохоронцями. Потім складають протоколи про те чи інше порушення. Затримати людину може поліція, оскільки ТЦК таких повноважень не має.

"А взагалі ніхто нікого нікуди не повинен тягнути. У свідомості кожного громадянина має бути розуміння того, що потрібно виконувати свої обов’язки. У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані", — додав Володимир Новосядлий.

Нагадаємо, після видачі повістки чоловік повинен з'явитися до ТЦК та СП. Проте мета візиту може відрізнятися залежно від типу документа.

13 лютого заступниця голови фракції "Слуга Народу", народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина розповіла, що на засіданні освітнього комітету було ухвалено перелік правок до нового законопроєкту про мобілізацію.